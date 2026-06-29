Mit Reservierung nach Valldemossa, Deià und Sóller: So sichern sich Residenten einen Platz im TIB-Bus

Nutzer der Tib-Linie 203 zwischen Port de Sóller, Deià, Valldemossa und Palma können ab sofort für einen der täglichen Busse auf dieser Strecke einen Sitzplatz reservieren. Die Maßnahme gilt nur für Residenten und ist Teil eines Pilotprojekts, das am 1. Juli startet. Nachdem es immer wieder zu Auseinandersetzungen auf der stark frequentierten Buslinien kam, soll durch die Maßnahme die Mobilität von Anwohnern und Beschäftigten in der Serra de Tramuntana erleichert werden.

Die Reservierung ist für Nutzer mit Tarjeta Única oder TIB-Intermodal-Karte möglich. Seit Freitag (26.6.) kann der Platz telefonisch unter 617 365 365 beantragt werden. Der Kundendienst ist montags bis freitags von 6 bis 22 Uhr sowie samstags, sonntags und an Feiertagen von 8 bis 22 Uhr erreichbar.

Ab Montag ist die Reservierung auch online über die Website tib.org möglich. Unter dem Reiter "Reserva de plaza línea 203" kann der Platz reserviert werden. Dafür müssen Nutzer im Profil „TIB i tu“ registriert sein. Nach Abschluss der Reservierung erhalten sie eine Bestätigung per E-Mail mit dem zugewiesenen Sitzplatz.

Mit wie viel Vorlauf muss reserviert werden?

Ein Sitzplatz kann zwischen sieben Tagen und 48 Stunden vor Abfahrt des Busses reserviert werden. In einer Anfrage lassen sich Plätze für bis zu sieben Tage, also für eine ganze Woche, buchen. Für den ersten Dienst am 1. Juli muss die Reservierung bis Montag, 29. Juni, 15 Uhr, abgeschlossen sein.

Das Pilotprojekt gilt zunächst für eine tägliche Fahrt der Linie 203 in einer der am stärksten nachgefragten Zeitspannen für Bewohner und Beschäftigte aus Gemeinden wie Deià und Valldemossa. Der Bus mit Reservierungssystem verfügt über 55 Plätze und fährt um 15 Uhr in Port de Sóller ab. Um 15.30 Uhr hält er in Deià, um 15.45 Uhr in Valldemossa. Anschließend fährt er auf der üblichen Route mit allen regulären Haltestellen weiter nach Palma.

Bestätigte Reservierungen können bis drei Stunden vor Abfahrt storniert werden. Wer seinen reservierten Platz nicht nutzt und ihn nicht rechtzeitig absagt, kann in der darauffolgenden Woche keine neue Reservierung vornehmen.

Die Maßnahme ist Teil des von der Balearen-Regierung vorangetriebenen Ausbaus des öffentlichen Nahverkehrs. Dazu gehören zusätzliche Fahrten, mehr Busse und Fahrzeuge mit größerer Kapazität im TIB-Netz.