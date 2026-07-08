Tib-Bus gefahren und 20 Euro vorgemerkt? Q&A zum Busfahren auf Mallorca

Der Anfang vieler Mallorca-Urlaube sieht ähnlich aus: Nach einem langen Fußmarsch durch den Flughafen tritt man hinaus auf die Straße und läuft in Richtung Bushaltestelle. Doch in welchen Bus muss ich steigen, um an mein Ziel zu kommen? Und wie viel wird die Fahrt kosten? Ein kleiner Leitfaden für Urlauber zum Busfahren auf Mallorca (Residenten fahren kostenlos).

Diese Busse gibt es

Es gibt zwei große Busanbieter. Die EMT-Busse (weiß, blau und grün oder teilweise nur grün) fahren im Stadtgebiet von Palma. Die TIB-Busse (rot-gelb) verkehren dagegen über die ganze Insel.

Diese Linien gibt es bei der EMT

Die EMT-Busse fahren auch zu mehreren Stadtstränden. Nach Cala Major im Westen der Stadt kommt man mit der Linie 4. Entlang der Playa de Palma fahren unter anderem die Linien 24, 25, 32 und 35. Eine Übersicht aller Linien gibt es hier.

Kati Winter

Auch der Flughafen ist an das EMT-Netz angeschlossen. Die Linie A1 fährt vom Flughafen durch Palmas Stadtzentrum. Sie fährt derzeit alle zwölf Minuten. Die Betriebszeit reicht von 5.30 bis 3.10 Uhr, sodass man auch bei späten Ankünften oder frühen Abflügen meist noch eine Verbindung hat. Die Linie A2 fährt in Richtung Playa de Palma, etwa alle 25 Minuten, zwischen 6.15 und 1.15 Uhr. Die Linie 34 verbindet den Flughafen mit dem Krankenhaus Son Espases und Vierteln am Stadtrand.

Mit den TIB-Bussen erreicht man fast jede Ecke der Insel. Wie oft ein Bus fährt und bis wann ein Ort angefahren wird, hängt stark vom Ziel ab. Nach Magaluf etwa fahren die Busse tagsüber ungefähr alle 15 Minuten und bis etwa 0.30 Uhr. In kleinere Orte ist das Angebot deutlich eingeschränkter: Nach Banyalbufar an der Westküste fährt unter der Woche der letzte Bus bereits um 20 Uhr. Fahrpläne finden Sie hier.

Diese Linien gibt es beim TIB

Auch bei den TIB-Bussen gibt es mehrere Linien zum Flughafen. Dazu gehören die A11 nach Peguera mit Stopps unter anderem in Santa Ponça und Magaluf, die A32 nach Can Picafort mit Halt an der Playa de Muro, in Alcúdia und Port de Pollença, die A33 nach Port d’Alcúdia, die A42 nach Cala Bona mit Halt unter anderem in Cala Millor, Sa Coma und Portocristo, die A43 nach Manacor sowie die A51 nach Campos mit Halt in Llucmajor. Wichtig bei allen Flughafenlinien von EMT und TIB: Der Ausstieg ist nur am Flughafen möglich.

Tarife und Fahrkarten (EMT)

Bezahlt werden kann bei der EMT sowohl mit Debit- als auch mit Kreditkarte direkt im Bus. Wer die Karte beim Einsteigen einfach an das Lesegerät hält, spart Geld. Nicht nur ist die Fahrt als Einzelperson günstiger als bei Barzahlung. Wer mit derselben Bankkarte für mehrere Personen zahlt, erhält zudem Rabatte, denn für jeden weiteren Mitfahrer steigt der Nachlass.

Ein Beispiel: Fahren fünf Personen gemeinsam eine Strecke mit dem Bus in Palma, zahlt jede Person 1,20 Euro. Eine einzelne Person würde 1,80 Euro zahlen. Kinder unter fünf Jahren fahren kostenlos. Möglich sind bis zu zwei Umstiege, also eine Fahrt mit drei verschiedenen Linien. Zwischen dem Auschecken aus einer Linie und dem Einchecken in die nächste dürfen maximal 60 Minuten liegen.

Weiß-blau-grün: Die Stadtbusse der EMT. / Europa Press

Wichtig: Beim Aussteigen muss die Karte erneut an das Lesegerät gehalten werden. Wer das vergisst, zahlt eine Zusatzgebühr von 30 Cent. Wer lieber bar zahlen möchte, kann das weiterhin direkt beim Busfahrer tun. Akzeptiert werden allerdings nur Geldscheine bis maximal 10 Euro. Eine bar bezahlte Fahrt innerhalb der Stadt oder zum Hafen kostet 2 Euro, die Fahrt zum Flughafen 5 Euro. Zudem gibt es an einigen Haltestellen Fahrkartenautomaten. Eine Übersicht der Verkaufsstellen gibt es hier.

Tarife und Fahrkarten (TIB)

Bei den Überlandbussen der TIB gibt es keine einheitlichen Standardpreise. Das Netz ist in Tarifzonen aufgeteilt. Je mehr Zonen durchfahren werden, desto teurer wird die Fahrt. Berechnet werden aber höchstens vier Sprünge von einer Zone zur nächsten – auch wenn die tatsächliche Strecke durch mehr Tarifzonen führt. Umsteigen kann man mit dem TIB-Ticket bis zu zweimal, auch zwischen Bus, Zug und Metro. Insgesamt kann man also mit drei verschiedenen Linien fahren. Zwischen dem Auschecken aus einer Linie und dem Einchecken in die nächste dürfen auch hier höchstens 60 Minuten verstreichen.

Ein Tib-Buss. / Symbolfoto: Nele Bendgens

Ein Beispiel: Wer von Pollença nach Sant Elm quer über die Insel fährt, muss zweimal umsteigen und durchquert mehrere Tarifzonen. Der Preis liegt je nach Zahlungsmethode zwischen 5,40 Euro und 16,50 Euro. Der große Unterschied erklärt sich durch das Bezahlsystem: Wie bei den EMT-Bussen wird die Fahrt günstiger, wenn mehrere Personen mit derselben Bankkarte zahlen. Auch beim TIB ist Barzahlung direkt im Bus deutlich teurer: 3 Euro bar gegenüber 1,80 Euro mit Karte für eine Fahrt in einer Zone. Zudem muss bei Barzahlung bei jedem Umstieg neu bezahlt werden.

Wer mit Bankkarte zahlt, bekommt die Fahrten nicht sofort einzeln abgebucht. Alle Fahrten eines Tages werden am Folgetag gesammelt in einem einzigen Betrag berechnet und abgebucht. Es kann deshalb passieren, dass die Bank zunächst einen Betrag von bis zu 20 Euro vormerkt. So wird geprüft, ob die Karte aktiv und gültig ist. Es handelt sich dabei nicht um den endgültigen Fahrpreis. Die Vormerkung wird automatisch wieder freigegeben, sobald der tatsächliche Preis der Busfahrten vom Bankkonto abgebucht wird.

Weitere wichtige Hinweise

Wer in Palma den Überblick behalten möchte, sollte sich die App „EMT Palma“ aufs Handy laden. Sie ist für Android und iOS verfügbar, allerdings nur auf Spanisch, Englisch und Katalanisch. Die App ist dennoch recht intuitiv aufgebaut. Über die Suchfunktion unten in der Mitte lassen sich die nächsten Haltestellen finden. Alternativ kann man die Nummer einer Haltestelle eingeben: diese wird meist auch bei der Suche über Google Maps angezeigt. Empfehlenswert ist es, die Fahrzeiten direkt in der EMT-App zu prüfen, da die Angaben bei Google Maps nicht immer aktuell sind.

Für die TIB-Busse gibt es keine eigene App. Die Fahrzeiten bei Google Maps stimmen hier jedoch meist recht gut.

Praktisch für längere Fahrten: In vielen TIB-Bussen gibt es USB-Steckdosen zum Laden des Handys. Einige Fahrzeuge sind außerdem so ausgestattet, dass größeres Gepäck im unteren Bereich des Busses verstaut werden kann.

Abonnieren, um zu lesen