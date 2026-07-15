Jetzt auch in Port d'Andratx: In welchen Gemeinden auf Mallorca gibt es Parkplätze nur für Einwohner?

Angesichts der von Jahr zu Jahr steigenden Urlauberzahlen im Sommer und der anhaltenden Debatte über die Überlastung beliebter Urlaubsorte reservieren immer mehr Gemeinden auf Mallorca Parkplätze für ihre Einwohner. Nun schließt sich auch Port d’Andratx diesem Trend an. In dem auch bei Urlaubern besonders beliebten Hafenort werden rund 50 Stellplätze ausschließlich für Anwohner eingerichtet.

Die neuen Anwohnerparkplätze entstehen an der Avinguda Gabriel Roca. Die Stellflächen wurden bereits mit grünen Linien gekennzeichnet. Schilder weisen auf Spanisch, Katalanisch und Englisch darauf hin, dass die Parkplätze ausschließlich Einwohnern vorbehalten sind. Unberechtigt abgestellte Fahrzeuge können abgeschleppt werden.

Anwohner müssen keine besondere Genehmigung beantragen. Sie dürfen die Stellplätze nutzen, sofern ihr Fahrzeug im Fahrzeugregister der spanischen Verkehrsbehörde DGT mit einem Wohnsitz in der Gemeinde Andratx gemeldet ist.

Andratx folgt damit unter anderem dem Beispiel von Alcúdia, Banyalbufar, Sóller, Son Servera und Valldemossa. Die Gemeinden reagieren mit den Maßnahmen auf den zunehmenden Verkehr und den wachsenden Druck auf den öffentlichen Raum. Sie sollen verhindern, dass Einwohner angesichts der Zahl der Fahrzeuge, die auf Mallorca jeden Sommer deutlich zunimmt, kaum noch einen Parkplatz finden.

Parkplätze für Anwohner in Alcúdia

In Alcúdia hat die Gemeinde insgesamt 1.050 grün markierte Parkplätze ausschließlich für Einwohner eingerichtet. Sie verteilen sich auf verschiedene besonders stark belastete Bereiche in Alcúdia und Port d’Alcúdia, in denen es meist schwierig ist, einen Stellplatz zu finden.

In Alcúdia sind die Anwohnerparkplätze grün markiert. / Joan Frau

Die mehr als 1.000 Anwohnerparkplätze sind Teil der neuen Verordnung zur zeitlich begrenzten Parkraumbewirtschaftung, die am 11. März endgültig beschlossen wurde. Sie unterscheidet zwischen drei Parkzonen: Die blaue Zone soll den regelmäßigen Wechsel der Fahrzeuge in Gebieten mit vielen Geschäften oder Behörden erleichtern. In der grünen Zone können die Einwohner der Gemeinde auf den Fußgängerinseln parken. Die orangefarbene Zone wird in Strandnähe eingerichtet und gilt saisonal während der Sommermonate.

Die blaue Zone gilt montags bis freitags von 9.30 bis 13.30 Uhr sowie von 16.30 bis 20.30 Uhr. Samstags ist sie lediglich am Vormittag in Kraft. Die orangefarbene Zone gilt vom 15. Mai bis zum 15. Oktober täglich von 10 bis 21 Uhr. Die grüne Zone ist ganzjährig rund um die Uhr ausschließlich für Anwohner vorgesehen.

Parkregelung in der Gemeinde Banyalbufar

Auch der Gemeinderat von Banyalbufar hat am 10. März zunächst eine Änderung der kommunalen Gebührenordnung für die zahlungspflichtigen ORA-Parkplätze beschlossen. Die Regelung soll vorerst im Ortskern von Port des Canonge gelten. Damit kommt die Gemeinde einer langjährigen Forderung der Einwohner des kleinen Küstenortes nach.

Weitere Gemeinden

Vor allem Gemeinden mit belebten Küstenorten, historischen Ortskernen oder stark besuchten Touristengebieten setzen zunehmend auf reservierte Stellplätze. Sóller verfügt beispielsweise über sogenannte ZAR-Zonen, in denen ausschließlich registrierte Einwohner parken dürfen. Diese Bereiche wurden in Port de Sóller schrittweise erweitert.

Die Gemeinde weist ausdrücklich darauf hin, dass die grünen ZAR-Zonen nur für registrierte Einwohner vorgesehen sind und Besucher dort nicht parken dürfen. Valldemossa hat ebenfalls einen Parkplatz mit mehr als 100 Stellplätzen ausschließlich für Anwohner eingerichtet. Die Zufahrt erfolgt über eine Acire-Karte.

Son Servera weihte Anfang Juli drei Anwohnerparkplätze an der Küste mit insgesamt 300 Stellplätzen ein. Zwei befinden sich in Cala Millor in den Straßen Carrer Eucaliptus und Na Llambies. Ein weiterer liegt in Cala Bona neben dem bestehenden Parkplatz am Hafen. Nutzen dürfen die Flächen ausschließlich Fahrzeuge, die in der Gemeinde zugelassen sind und deren Halter dort die Kfz-Steuer entrichten.

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