Totale Sonnenfinsternis auf Mallorca: Die Panoramastrecke Ma-10 in der Serra de Tramuntana wird für den Verkehr gesperrt

Nicht einmal mehr ganz vier Wochen sind es bis zur totalen Sonnenfinsternis am 12. August, einem Mittwoch. Auf Mallorca wird mit einem Ansturm von Finsternis-Fans gerechnet, weshalb die Balearen-Regierung seit Monaten ein Konzept für das Ereignis ausarbeitet, das ein Verkehrschaos auf der Insel verhindern soll.

Am Donnerstag (16.7.) hat der Pablo Gárriz, Generaldirektor der Rettungsleitstelle, bei einer Pressekonferenz die Maßnahmen vorgestellt, die an diesem Tag greifen sollen. Die wichtigste: Die Panoramastrecke Ma-10 in der Serra de Tramuntana wird für den privaten Verkehr gesperrt. Die 51,5 Kilometer lange Strecke zwischen Andratx und Pollença ist am 12. August mindestens von 15 bis 21 Uhr nicht befahrbar – an einem der Tage, an denen auf Mallorca der Ansturm der Urlauber ohnehin schon mit am höchsten ist.

Die Sperrung der Serra de Tramuntana könnte vorgezogen werden

Noch nicht ganz sicher ist allerdings, ob die Straße nicht noch länger gesperrt sein wird. Ab dem Vortag soll die Lage in den Gemeinden der Serra de Tramuntana beobachtet werden. Falls dabei bereits ein besonders großer Besucherandrang festgestellt wird, könnte die Zufahrt zum Gebirge – einem der besten Orte auf der Insel, um die Sonnenfinsternis zu beobachten – schon früher eingeschränkt werden.

Astro-Fans vor dem Megapark: Die Playa de Palma ist einer der besten Standorte, um die Sonnenfinsternis zu sehen / DM

Beschränkungen sind unter anderem in folgenden Orten vorgesehen, nicht alle liegen dabei im Gebirge: Sant Elm, Andratx, Estellencs, Banyalbufar, Esporles, Valldemossa, Deià, Sóller, Fornalutx, Escorca, Caimari, Pollença, Maioris, Cap Blanc, Randa, Puig de Sant Salvador, Betlem, die Ermita de Bonany, der Leuchtturm von Ses Salines sowie die Zufahrt zu Es Trenc und Ses Covetes. Der günstigste Zeitpunkt, um die Sonnenfinsternis im Norden und in der Inselmitte zu beobachten, wird um 20.32 Uhr sein, im Süden Mallorcas um 20.33 Uhr.

Damit kommt die Regierung nicht der Forderung des Més-per-Mallorca-Sprechers Lluís Apesteguia nach, der verlangt hatte, die Zufahrten bereits 24 Stunden vorher zu sperren, um einen Verkehrskollaps zu verhindern und die Sicherheit von Anwohnern und Besuchern zu gewährleisten.

Neun offizielle Beobachtungszonen auf Mallorca

Bereits Mitte Juni hatte Prohens im Balearen-Parlament angekündigt, Einschränkungen für einen Tag mit „sehr hohem Besucheraufkommen“ vorzubereiten. Es wird damit gerechnet, dass das astronomische Ereignis Tausende Menschen an verschiedene Punkte der Insel ziehen wird.

Deshalb sollen auf Mallorca neun offizielle Beobachtungszonen eingerichtet werden – mit begrenzter Kapazität und vor allem für Menschen, die die Sonnenfinsternis nicht von zu Hause aus verfolgen können.

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