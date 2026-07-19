Schwerer Motorradunfall auf Mallorca: Zwei junge Menschen verletzt
Das Paar kam in der Nähe von Sóller von der Fahrbahn ab
Folgen Sie uns bereits?Marken Sie uns als bevorzugte MedienHinzufügen zu Google
Zwei junge Menschen sind am Samstagmittag (18.7.) bei einem Motorradunfall im Tramuntana-Gebirge auf Mallorca schwer verletzt worden. Der Mann und die Frau, beide etwa 25 Jahre alt, kamen mit Knochenbrüchen ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nach ersten Erkenntnissen nicht.
Kamen von der Fahrbahn
Wie die Guardia Civil mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 12 Uhr auf Höhe von Kilometer 40 der Landstraße Ma-10 nahe Sóller. Das Paar war auf einem leistungsstarken Motorrad unterwegs, das in einer Kurve von der Fahrbahn abkam.
Die Verlezten brachte ein Krankenwagen in verschiedene Krankenhäuser: Son Espases und Son Llàtzer. Die Guardia Civil hat Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.
- Badeunfall auf Mallorca: 78-jähriger Urlauber stirbt am Palmira-Strand in Peguera
- Ballermann zeitweise im Dunkeln: Das ist bisher bekannt zum Stromausfall an der Playa de Palma
- Streik am Flughafen Mallorca mitten in der Hochsaison: An diesen Tagen legen Swissport-Mitarbeiter die Arbeit nieder
- Mallorca schwitzt weiter: So lange bleibt die extreme Hitze
- Nächtliche Attacke an der Playa de Palma: Urlauber fliehen vor Zuhälter
- Zur Sonnenfinsternis kommen Sie nicht mit Ihrem Privat-Pkw an die Playa de Palma: So sieht der Schlachtplan der Stadt aus
- Der Albtraum Waldbrand: Könnte auch Mallorca zur tödlichen Falle werden?
- Auswandern nach Mallorca? Sie sind leider zu spät