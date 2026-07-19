Schwerer Motorradunfall auf Mallorca: Zwei junge Menschen verletzt

Zwei junge Menschen sind am Samstagmittag (18.7.) bei einem Motorradunfall im Tramuntana-Gebirge auf Mallorca schwer verletzt worden. Der Mann und die Frau, beide etwa 25 Jahre alt, kamen mit Knochenbrüchen ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nach ersten Erkenntnissen nicht.

Kamen von der Fahrbahn

Wie die Guardia Civil mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 12 Uhr auf Höhe von Kilometer 40 der Landstraße Ma-10 nahe Sóller. Das Paar war auf einem leistungsstarken Motorrad unterwegs, das in einer Kurve von der Fahrbahn abkam.

Die Verlezten brachte ein Krankenwagen in verschiedene Krankenhäuser: Son Espases und Son Llàtzer. Die Guardia Civil hat Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.