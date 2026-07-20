Verfolgungsjagd und Fahrerflucht: Dritter tödlicher Unfall auf Mallorca innerhalb eines Tages

Zweiter tödlicher Verkehrsunfall im Gemeindegebiet Pollença innerhalb weniger Stunden: Ein 83 Jahre alter Spanier ist am Montagmorgen (20.7.) bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße Ma-2200 ums Leben gekommen. Wie das spanische Nachrichtenportal "Cronica Balear" berichtet, erfasste ein Autofahrer den Senior, der auf dem Rad unterwegs war, gegen 8 Uhr auf Höhe des Lokals der Landwirtschaftsvereinigung "Cooperativa Pagesa de Pollença" und flüchtete anschließend vom Unfallort.

Zeuge verfolgt Unfallfahrer

Eine MZ-Anfrage bei der Guardia Civil zur Bestätigung des Vorfalls blieb zunächst unbeantwortet. Laut "Cronica Balear" alarmierten Zeugen des Unfalls den Rettungsdienst. Mehrere Krankenwagen des SAMU 061 sowie Beamte der Verkehrsabteilung der Guardia Civil rückten demnach zur Unfallstelle aus. 30 Minuten lang sollen die Rettungskräfte versucht haben, den 83-Jährigen wiederzubeleben. Sie konnten sein Leben jedoch nicht retten

Offenbar war ein anderer Autofahrer dem Unfallwagen unmittelbar nach dem Unglück über mehrere Hundert Meter gefolgt und soll den Fahrer durch Hupen zum Anhalten bewegt haben. Dieser beschleunigte der Berichterstattung zufolge jedoch und setzte seine Flucht fort. Die Guardia Civil sucht nun nach dem flüchtigen Fahrer.

Drei tödliche Unfälle an einem Tag

Es war bereits der dritte tödliche Verkehrsunfall auf Mallorca innerhalb von 24 Stunden und der zweite im Gemeindegebiet Pollença. Wenige Stunden zuvor war ein 53 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Unfall auf der Ma-2220 zwischen Alcúdia und Port de Pollença ums Leben gekommen. Am Sonntagmorgen hatte zudem ein Fahrzeug auf der Straße von Cala Mesquida in Capdepera einen schwedischen Urlauber erfasst, der dort Sport trieb. Auch er starb.

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