Die Playa de Palma wird vor der Sonnenfinsternis zur Sperrzone: So kommen Sie trotzdem zum Flughafen und an Ihr Ziel

Urlauber, die rund um den Sonnenfinsternis-Tag 12. August an der Playa de Palma untergebracht sind, oder Bewohner, die zu ihren Häusern kommen wollen, sollten die Details der Sperrungen dort und in der näheren Umgebung kennen, die das Rathaus von Palma kürzlich bekannt gegeben hat.

Von 8 Uhr an werden mehrere Ausfahrten der Ma-19 in Richtung Llucmajor gesperrt. Zudem schränkt die Stadt den Verkehr an der Strandpromenade ein, verstärkt den öffentlichen Nahverkehr und hält Zufahrtswege für Rettungskräfte frei. Auch zum Flughafen sollen Passagiere stets problemlos kommen.

Die genauen Zeiten der Sperrungen

Ab 8 Uhr werden die Ausfahrten 6, 7A, 8, 11 und 12 der Autobahn Ma-19 in Richtung Llucmajor gesperrt. Der Verkehr wird zu den an den Ausfahrten 4 und 10 eingerichteten Wendestellen umgeleitet. Die spanische Verkehrsbehörde DGT informiert auf ihren Anzeigetafeln in Echtzeit über die Sperrungen.

Zwischen 8 und 12 Uhr dürfen ausschließlich Anwohner, Beschäftigte mit entsprechendem Nachweis, Hotelgäste mit reserviertem Parkplatz sowie Kunden von Betrieben mit eigenen Stellplätzen über die gesperrten Ausfahrten in das Gebiet fahren. Von 12 Uhr an bleiben die Ausfahrten für sämtliche Fahrzeuge geschlossen. Fahrer müssen die an den Ausfahrten 4 und 10 eingerichteten Wendestellen nutzen.

Auch an der Promenade der Playa de Palma reguliert die Stadt den Verkehr. Einfahren dürfen dort nur Anwohner, autorisierte Fahrzeuge und Fahrer von Autos, die dort einen privaten Parkplatz haben.

Bellver-Wald wird gesperrt

Auch der Bosque de Bellver wird vorsorglich den ganzen Tag über geschlossen. Die Zufahrt nach Na Burguesa wird zwischen 8 und 21 Uhr eingeschränkt. Damit soll die Waldbrandgefahr reduziert werden.

Für Krankenwagen, Rettungsdienste, Polizei und öffentliche Verkehrsmittel wird ein Sicherheitskorridor eingerichtet.

Der Rettungsschwimmerdienst an den Stadtstränden bleibt am Tag der Sonnenfinsternis bis 21.30 Uhr im Einsatz. Die Drohneneinheit der Ortspolizei überwacht die Lage aus der Luft.

Zusätzliche Abschleppwagen sollen Fahrzeuge entfernen, die Rettungswege oder den Einsatz der Notdienste behindern. Die Sicherheitskräfte verstärken zudem ihre Kontrollen, um gefährliches oder rücksichtsloses Verhalten zu verhindern.

Javier Bonet, der stellvertretenden Bürgermeister der Stadt, erinnerte zudem daran, dass Glasbehälter, Lautsprecher und Verstärker verboten sind. Auch Feuer und das Zünden oder Werfen pyrotechnischer Gegenstände sind nicht erlaubt. Die Behörden reagieren damit unter anderem auf Vorfälle bei Feiern wie Sant Joan.

Beste Bedingungen auf Höhe des Balneario 4

Nach Angaben von Bonet ist die Sonnenfinsternis nicht von allen Bereichen der Platja de Palma gleich gut zu sehen. Die beste Sicht wird demnach vor allem ab dem Balneario 4 erwartet.

Die Stadt rechnet deshalb damit, dass sich besonders viele Menschen in diesen Teil des Strandes begeben. Polizei und Rettungsdienste wollen die Besucherströme gemeinsam kontrollieren. /sw

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