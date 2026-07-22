"Keine Diskriminierung": Verkehrsminister zieht erste positive Bilanz zur Sitzplatzreservierung für Residenten in Bussen

Seit Ende Juni können Residenten der auch bei Urlaubern beliebten Bergstädtchen Deià, Valldemossa und Sóller auf einer Linie (203) der Überlandbusse von und nach Palma einen Sitzplatz reservieren. Dadurch soll sichergestellt werden, dass Einwohner und Berufspendler auch bei besonders hoher Nachfrage einen Platz im Bus bekommen. Das balearische Verkehrsministerium hat jetzt eine erste Bilanz zu dem Pilotprojekt gezogen.

Wie Verkehrsminister José Luis Mateo betonte, werde die neue Maßnahme gut angenommen und erreiche ihr Ziel, die Mitfahrt für Residenten zu garantieren. Man wolle die Entwicklungen weiter beobachten und nach dem Sommer entscheiden, ob das Modell dauerhaft eingeführt oder verändert werden soll. Auch eine punktuelle Ausweitung des Reservierungs-Services auf andere Busstrecken sei nicht ausgeschlossen.

"Keine Diskriminierung"

Vor allem in der touristischen Hochsaison sind die Busse nach Deià und Sóller stark ausgelastet. Mateo wies den Vorwurf zurück, das Pilotprojekt könne andere Fahrgäste diskriminieren. Die Regelung sei zeitlich begrenzt und diene dazu, die Mobilität von Einwohnern und Berufstätigen zu sichern.

Archivbild von Fahrgästen, die darauf warten, in einen TIB-Bus einsteigen zu können. / Joan Mora

Der Minister verwies zugleich auf die bestehenden Konzessionsverträge für das Überlandbus-Netz TIB. Die linke Vorgänger-Regierung habe darin die Zahl der Fahrten und die möglichen Streckenkilometer begrenzt.

Trotz dieser Vorgaben habe die Regierung erhebliche zusätzliche Mittel in den öffentlichen Nahverkehr investiert. Sie wolle die Taktung innerhalb der vertraglichen Möglichkeiten weiter verbessern. Auf besonders stark nachgefragten Strecken sollen zudem Busse mit einer Länge von bis zu 18 Metern eingesetzt werden.

In den vergangenen Monaten hatte es mehrfach Probleme auf den Buslinien von Palma in die Tramuntana-Dörfer gegeben. Teilweise waren Anwohner und Urlauber aneinandergeraten, unter anderem kam es auch zu ausländerfeindlichen Vorfällen.

Und so geht's

Die Reservierung ist für Nutzer mit Tarjeta Única oder TIB-Intermodal-Karte möglich. Der Platz kann telefonisch unter 617 365 365 beantragt werden. Der Kundendienst ist montags bis freitags von 6 bis 22 Uhr sowie samstags, sonntags und an Feiertagen von 8 bis 22 Uhr erreichbar.

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