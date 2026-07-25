Vorsicht, Straßensperrungen im Zentrum von Palma: Das sind die Einschränkungen während der Tourismus-Demo

Die Stadt Palma kündigt für Sonntag (26.7.) ab 19 Uhr vorübergehende Verkehrsbeschränkungen und Umleitungen mehrerer Buslinien an. Grund ist die Demonstration gegen die negativen Auswirkungen des Massentourismus, die durch verschiedene Straßen im Stadtzentrum führt.

Die geplante Route der Kundgebung verläuft über die Plaça d’Espanya, die Avinguda del Comte de Sallent, die Avinguda d’Alemanya, den Carrer Baró de Pinopar, La Rambla, die Straßen Riera und Unió, den Passeig del Born, die Plaça de la Reina, die Avinguda Antoni Maura und zum Parc de la Mar.

Um die Sicherheit zu gewährleisten und einen reibungslosen Ablauf zu ermöglichen, richtet die Ortspolizei an mehreren Punkten entlang der Strecke und in deren Umfeld Straßensperrungen und Umleitungen ein.

Diese Umleitungen sind geplant

Zu den wichtigsten Änderungen gehört, dass der Verkehr auf der Avinguda d’Alemanya in Richtung Plaça d’Espanya durch den Tunnel von General Riera umgeleitet wird. Der Verkehr aus dem Carrer General Riera wird zur Avinguda d’Alemanya oder zum Carrer Antoni Marquès geführt. Der Verkehr aus den Straßen 31 de Desembre und Eusebi Estada wird zur Avinguda del Comte de Sallent umgeleitet. Gesperrt bleiben außerdem die Zufahrten von Antoni Maura in Richtung Plaça de la Reina sowie von Jaume III in Richtung Joan Carles I.

Auch der öffentliche Nahverkehr ist betroffen. Die Stadtwerke EMT Palma und die Überlandbusse TIB leiten alle Linien um, deren Strecken sich mit der Demonstrationsroute kreuzen. Zudem werden die Ausfahrten mehrerer Tiefgaragen vorübergehend geändert beziehungsweise geschlossen.

Konkret gesperrt sind die Ausfahrt des Parkhauses Comte de Sallent in Richtung Plaça d’Espanya, die Ausfahrt des Parkhauses Via Roma in Richtung Baró de Pinopar sowie die Ausfahrt des Parkhauses Plaça Major in Richtung La Rambla.

Die Zufahrtskontrollen der verkehrsbeschränkten ACIRE-Zonen in den Straßen Riera und Unió werden vorübergehend aufgehoben.

Umleitungen bei EMT-Buslinien

Von den Änderungen betroffen sind die Stadtbuslinien A1, L1, L3, L4, L5, L7, L8, L10, L12, L14, L16, L20, L22, L23, L24, L25, L33, L35, L46 und L47.

Auch die Linie 8 ist von den Einschränkungen betroffen. / Guillem Bosch

Die Linie 35 beginnt und endet während der Umleitungen an der Haltestelle 559 in Eusebi Estada.

Vorübergehend außer Betrieb sind die Haltestellen 50, 52, 53, 54, 104, 105, 106, 107, 108, 1048, 1330, 1051, 981, 543, 110, 390, 598, 986, 111, 113, 455, 559, 1139, 325, 388, 389, 453, 1982, 7, 49, 47, 46, 191, 192, 193 und 220.

Die EMT empfiehlt Fahrgästen, sich über die Hinweise in der App, auf der Website und an den betroffenen Haltestellen über Umleitungen und alternative Routen zu informieren.