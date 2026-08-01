Sonnenfinsternis auf Mallorca: Verkehrsbeschränkungen gelten nun auch für Motorräder

Die Balearen-Regierung weitet die Verkehrsbeschränkungen am Tag der totalen Sonnenfinsternis auf sämtliche motorisierten Fahrzeuge aus. Damit müssen sich am 12. August auch Motorräder und Mopeds den Zugangskontrollen auf den rund 20 betroffenen Straßen auf den Balearen unterziehen. Zuvor waren sie von den Einschränkungen ausgenommen.

Auf die Ausweitung der Beschränkungen verständigten sich die Balearen-Regierung, die Guardia Civil, die Ortspolizeien und Gemeinden der Serra de Tramuntana sowie die weiteren am Sicherheitsplan ECLIPBAL beteiligten Stellen. Vorausgegangen waren mehrere Sitzungen des Koordinierungsausschusses und Gespräche mit den Bürgermeistern der betroffenen Gemeinden.

Welche Abschnitte sind betroffen?

Die Beschränkungen gelten unter anderem auf der Ma-10 durch das Tramuntana-Gebirge. Hinzu kommen gesonderte Maßnahmen im Rahmen des Verkehrsplans für Palma.

Die Straßensperrungen sollen in der Regel am 12. August ab 15 Uhr beginnen. Je nach Verkehrslage und Besucherandrang können sie jedoch vorgezogen werden. In Palma ist etwa vorgesehen, die Zufahrt zur Playa de Palma bereits einige Stunden früher einzuschränken.

Anwohner, Beschäftigte und Personen, die einen berechtigten Grund für ihre Fahrt nachweisen können, dürfen weiterhin in die gesperrten Gebiete einfahren. Dafür müssen sie bei den Kontrollen entsprechende Dokumente vorlegen.

Die Regierung empfiehlt, Fahrten frühzeitig zu planen und unnötige Wege am Tag der Sonnenfinsternis möglichst zu vermeiden. Aktuelle Informationen zu Sperrungen, Ausnahmen und den 26 offiziellen Beobachtungszonen sind auf der eigens eingerichteten Internetseite abrufbar. Diese finden Sie hier:

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