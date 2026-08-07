Agent "00 Eclipsi" - so funktioniert der Sonnenfinsternis-Shuttle zur Playa de Palma

Die Stadt Palma richtet für die Sonnenfinsternis am 12. August einen eigenen Shuttledienst zwischen der Innenstadt und der Playa de Palma ein. Zwischen 12 Uhr mittags und 2 Uhr nachts werden die Linien 23, 25 und 35 zu einer einzigen Sonderlinie mit der Bezeichnung „00 – Eclipsi“ zusammengefasst. Start ist an der Plaça d'Espanya an einer eigens eingerichteten Haltestelle am Carrer Marquès de la Fontsanta. Die Busse fahren bis auf Höhe vom Balneario 5. Anders gesagt: bis zum Megapark.

Für den Sonderverkehr sind rund 30 Fahrzeuge vorgesehen, überwiegend Gelenkbusse mit hoher Kapazität. Abfahrt ist alle fünf Minuten. Die Shuttlebusse folgen zunächst der Strecke der Buslinie 35 und bedienen die üblichen Haltestellen in den Vierteln El Molinar, Es Coll d’en Rabassa und Can Pastilla. Ab dem Aquarium folgt sie dem Streckenverlauf der Buslinie 25. Anschließend führt die Strecke über La Porciúncula und dem Carrer dels Trobadors bis zur Endhaltestelle 423 – Balneari 5 an der Playa de Palma. Von dort starten die Busse auch wieder in Richtung Palma. An den Endhaltestellen der Sonderlinie werden zudem Mobilitätshelfer eingesetzt, um den Ablauf zu unterstützen und einen möglichst reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.

Darüber hinaus wird die Linie 25 bereits ab Dienstagabend (11.8.) in beiden Fahrtrichtungen umgeleitet. Grund ist der Aufbau des Polizei- und Sicherheitskonzepts an der ersten Meereslinie der Playa de Palma. Auch die Linie 23 wird am Mittwoch (12.8.) bereits um 8 Uhr und damit vor Beginn des Sonderbetriebs umgeleitet. Die genauen Details zu den veränderten Strecken werden auf der Website der städtischen Verkehrsbetriebe EMT bekanntgegeben.

Weitere Auswirkungen auf den Busverkehr wegen der Sonnenfinsternis

Aufgrund der Verkehrsrestriktionen und Polizeikontrollen im Zusammenhang mit der Sonnenfinsternis sind auch weitere Linien des EMT-Netzes betroffen. Ab 12 Uhr am 12. August werden parallel zum Sonderbetrieb folgende Linien teilweise umgeleitet:

Linie 18: Umleitung in Fahrtrichtung Palma

Linie 28: Umleitung in Fahrtrichtung El Molinar

Linie 31: Umleitung in beiden Fahrtrichtungen, Sindicat und Sant Jordi

Linie 32: Umleitung in beiden Fahrtrichtungen, Sindicat und Playa de Palma; Endhaltestelle ist Can Rubert, Haltestelle 397

Auch hier ist es ratsam, sich über die genaue Streckenführung der Umleitungen in den detaillierten Hinweisen in der App, auf der Website und an den betroffenen Haltestellen zu informieren.

Am Tag der Sonnenfinsternis wird es in einigen Tagen der Insel zu teilweise empfindlichen Restriktionen beim Verkehr kommen. Die Playa de Palma beispielsweise wird für den normalen Autoverkehr komplett gesperrt. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

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