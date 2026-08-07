Mehrere Stunden Vorlauf einplanen: So kommen Mallorca-Urlauber am Tag der Sonnenfinsternis von Palma und der Playa mit dem Bus zum Flughafen

Mallorca-Urlauber, die am Tag der Sonnenfinsternis (12.8.) zum Flughafen müssen, sollten sich auf eine längere Anfahrt einrichten, wenn sie mit dem Bus zum Airport wollen. Die Stadt Palma hat am Freitag (7.8.) das Mobilitätskonzept für den großen Tag veröffentlicht. Dieses sieht unter anderem einen Shuttledienst zwischen der Plaça d'Espanya und der Playa de Palma vor, der alle fünf Minuten starten soll.

Derweil wird der Busverkehr zum Flughafen während der gesamten Dauer des Sonderbetriebs aufrechterhalten. Dabei sind kleinere Änderungen möglich. Fahrgästen, die zum Flughafen müssen, wird ausdrücklich empfohlen, ihre Fahrt mit deutlich mehr Vorlauf zu beginnen. Wegen möglicher Verkehrsprobleme sollten man sich bereits einige Stunden vor der üblichen Fahrzeit auf den Weg machen, so die Stadt.

So fahren die Linien A1 und A2

Die Linie A1 Flughafen–Palma Zentrum soll grundsätzlich auf ihrer üblichen Strecke verkehren. Falls die zuständigen Behörden dies anordnen oder die Verkehrsbelastung auf der Flughafenautobahn Ma-19 zu groß wird, könnten jedoch kurzfristig Umleitungen eingerichtet werden. In diesem Fall würde die Linie ab Porta des Camp über die erste Meereslinie zum Flughafen geführt, ohne unterwegs weitere Haltestellen anzufahren. Die Endhaltestelle befindet sich an der Haltestelle 1179, Balneari 5.

Die Linie A2 Flughafen–Playa de Palma wird ab 8 Uhr am Morgen des 12. August bis zum Ende des Betriebs in beiden Fahrtrichtungen teilweise umgeleitet. Die Busse fahren über die Ma-19 bis zur Ausfahrt 10 und anschließend über den Carrer Samil und den Carrer Fotja. Danach geht es über die zweite Reihe auf der regulären Strecke weiter bis zum Camí de les Meravelles. Von dort führt die Umleitung über die Avinguda Joan Llabrés sowie die Straßen Trobadors und Llaüt bis zur Endhaltestelle 1179.

Folgende Haltestellen entfallen: 473, 475, 476, 477, 384, 479, 484, 486, 487, 488, 1003, 490, 624, 625, 886, 622, 902, 887, 888, 889, 903, 890, 891, 892, 313 und 355.

Bitte informieren Sie sich in der App und Co.!

Fahrgästen wird empfohlen, sich über aktuelle Umleitungen in den detaillierten Hinweisen in der App, auf der Website und an den betroffenen Haltestellen zu informieren.

Am Tag der Sonnenfinsternis wird es in einigen Tagen der Insel zu teilweise erheblichen Restriktionen beim Verkehr kommen. Die Playa de Palma beispielsweise wird für den normalen Autoverkehr komplett gesperrt. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

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