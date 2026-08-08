Neues Tool für Mallorcas Straßen: „Visicar“ zeigt Sperrungen und Staus in Echtzeit - nicht nur zur Sonnenfinsternis

Der Inselrat von Mallorca hat ein neues digitales Tool entwickelt, bei dem allen Nutzern in Echtzeit angezeigt wird, wie viel Verkehr auf den Straßen der Insel herrscht. Das Angebot funktioniert auch auf dem Smartphone und soll insbesondere mit Blick auf die Sonnenfinsternis am kommenden Mittwoch (12.8.) helfen, wenn deutlich mehr Verkehr auf Mallorcas Straßen erwartet wird.

Nach Angaben des Inselrats richtet sich die Plattform mit dem Namen "Visicar" sowohl an Einwohner und Besucher als auch an Behörden und öffentliche Dienste. Sie soll die Planung von Fahrten erleichtern und bei Verkehrsproblemen eine bessere Abstimmung ermöglichen.

Während der Sonnenfinsternis können Nutzer über "Visicar" verfolgen, welche Straßen betroffen sind und wo es wegen des erwarteten höheren Verkehrsaufkommens zu Behinderungen kommt. Der Inselrat betont allerdings, dass das System dauerhaft zur Verfügung stehen und das ganze Jahr über aktuelle Informationen zum Straßennetz liefern soll.

Straßensperrungen und Staus

„Visicar“ ist für die Nutzung auf Mobilgeräten optimiert. Auf einer Karte zeigt das System den genauen Ort einer Störung an. Verschiedene Symbole kennzeichnen dabei gesperrte Straßen, Verkehrsbeschränkungen, Vorfälle, bei denen besondere Vorsicht erforderlich ist, sowie weniger schwerwiegende Behinderungen.

Neben aktuellen Störungen soll die Plattform auch Hinweise zu geplanten Arbeiten anzeigen. Ein Benachrichtigungssystem informiert zudem im Voraus über angekündigte Sperrungen und Einschränkungen. Dadurch sollen Nutzer ihre Fahrten frühzeitig anpassen können.

Auch Gemeinden, öffentliche Dienste, Verkehrsunternehmen und Medien können sich über geplante Veränderungen auf Mallorcas Straßen informieren und mögliche Auswirkungen auf den Verkehr abschätzen.

Ausbau geplant

Die Mitarbeiter der Straßenbauabteilung des Inselrats aktualisieren die Informationen. Das System ist außerdem darauf ausgelegt, wichtige Meldungen unmittelbar an Rettungs- und Notfalldienste weiterzugeben. Damit will der Inselrat die Koordination bei Zwischenfällen verbessern und schnellere Reaktionen ermöglichen.

In späteren Ausbaustufen soll „Visicar“ auch Störungen durch Unwetter und andere außergewöhnliche Ereignisse erfassen. Dazu zählen Überschwemmungen, Erdrutsche und Brände.

Die Anwendung ist ab sofort über die Website des Inselrats im Bereich „Carreteras“ sowie im Abschnitt für Anwendungen verfügbar. Den direkten Link finden Sie hier.

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