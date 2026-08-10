Sonnenfinsternis auf Mallorca: Auf diesen Straßen gelten Fahrverbote und Zufahrtsbeschränkungen

Die totale Sonnenfinsternis am Mittwoch (12.8.) geht mit zahlreichen Restriktionen auf den Straßen der Insel einher. Diese gelten sowohl für private Pkw als auch für Motorräder. Wer zu Fuß, mit dem Fahrrad, Taxi, VTC-Fahrdienst oder den Bussen des TIB unterwegs ist, kann die betroffenen Gebiete ohne die für den Individualverkehr geltenden Einschränkungen erreichen. Bislang hat lediglich Palmas Verkehrsbetrieb EMT eine besondere Verstärkung seines Angebots in Richtung Playa de Palma angekündigt.

Anwohner dürfen mit ihrem Fahrzeug in die gesperrten Zonen fahren, wenn sie ihren Wohnsitz mit Personalausweis oder Meldebescheinigung nachweisen. Auch Immobilieneigentümer erhalten Zugang, wenn sie beispielsweise eine Eigentumsurkunde, einen Beleg über die Grundsteuer IBI oder Versorgungsrechnungen vorlegen können.

Hotelgäste und Beschäftigte dürfen durch

Beschäftigte von Hotels, Restaurants und anderen Betrieben dürfen die Kontrollen ebenfalls passieren. Als Nachweis gelten unter anderem Arbeitsvertrag, Arbeitgeberbescheinigung oder Gehaltsabrechnung. Auch Gäste mit einer Reservierung in einem Hotel oder einer touristischen Unterkunft dürfen mit dem Fahrzeug einfahren. Bei Restaurantbesuchern gilt dies jedoch nur, wenn das Lokal über einen garantierten Parkplatz verfügt und die Reservierung entsprechend nachgewiesen werden kann.

Zugelassen sind außerdem Einsatz- und Krankentransportfahrzeuge, Fahrzeuge wichtiger öffentlicher Dienste sowie Fahrzeuge des Gelegenheitsverkehrs zur Personenbeförderung. Letztere dürfen während des Aufenthalts allerdings nicht in den betroffenen Bereichen geparkt bleiben. Die Balearen-Regierung weist darauf hin, dass eine Einfahrtsberechtigung keine Garantie für einen Parkplatz bedeutet. Fahrzeuge dürfen ausschließlich auf dafür vorgesehenen Flächen abgestellt werden. Sind diese vollständig belegt, müssen sie das Gebiet wieder verlassen.

Die Ausfahrt aus den betroffenen Zonen bleibt dagegen jederzeit möglich und ist nicht eingeschränkt.

Auf diesen Straßen gelte n am 12. August die Restriktionen in Zusammenhang mit der Sonnenfinsternis. / DM

Wo am 12. August Zufahrten eingeschränkt werden

Serra de Tramuntana – 15 bis 21 Uhr

Andratx: Ma-10 am Kreisverkehr zur Ma-1031

Ma-10 am Kreisverkehr zur Ma-1031 Sant Elm: Zufahrt ab s’Arracó, Kreuzung Ma-1030/Ma-1050

Zufahrt ab s’Arracó, Kreuzung Ma-1030/Ma-1050 Estellencs: Zufahrten Richtung Camí des Port und Cala Estellencs

Zufahrten Richtung Camí des Port und Cala Estellencs Banyalbufar: Zufahrt über Camí des Molí Richtung Cala Banyalbufar

Zufahrt über Camí des Molí Richtung Cala Banyalbufar Esporles: Kreuzungen Ma-1100/Ma-1101 sowie Ma-10/Ma-1100

Kreuzungen Ma-1100/Ma-1101 sowie Ma-10/Ma-1100 Valldemossa: Ma-10 ab der Ma-1130

Ma-10 ab der Ma-1130 Deià: Camí de sa Cala, Straße zur Cala Deià und Zufahrt nach sa Foradada

Camí de sa Cala, Straße zur Cala Deià und Zufahrt nach sa Foradada Sóller: Kreisverkehr beim Denkmal sowie Kreuzung Ma-10/Ma-11

Kreisverkehr beim Denkmal sowie Kreuzung Ma-10/Ma-11 Fornalutx: Zufahrt zur Ma-10 bei Kilometer 47,5 an der Ma-2120

Zufahrt zur Ma-10 bei Kilometer 47,5 an der Ma-2120 Escorca: Kreuzung Ma-2141/Ma-10

Kreuzung Ma-2141/Ma-10 Caimari: Ma-10 ab der Creu de Caimari

Ma-10 ab der Creu de Caimari Pollença: Ma-10 ab Kilometer 0; Richtung Ma-10 dürfen dort nur Anwohner weiterfahren

Ma-10 ab Kilometer 0; Richtung Ma-10 dürfen dort nur Anwohner weiterfahren Formentor: Kreuzung Ma-2210/Ma-2200 Richtung Mirador des Colomer und Leuchtturm

Palma / Playa de Palma

Ab 8 Uhr Einschränkungen an den Ausfahrten 6, 7A, 8, 11 und 12 der Ma-19 Richtung Llucmajor. Von 8 bis 12 Uhr dürfen nur Anwohner, ausgewiesene Beschäftigte und Gäste von Unterkünften mit Parkplatz passieren. Ab 12 Uhr gilt die Sperre auch für die übrigen Fahrzeuge, sofern sie nicht unter eine Ausnahme fallen.

Calvià – ab 15 Uhr

Betroffen sind vor allem die Zufahrten nach Santa Ponça, Costa de la Calma, El Toro und Portals Vells.

Llucmajor – ab 16 Uhr

Betroffen sind unter anderem die Ma-6014 bei Maioris und Puigderrós (Kilometer 6,2 und 7,0) sowie die Zufahrt Richtung Cap Blanc bei Kilometer 18.

Weitere Sperrpunkte – 15 bis 21 Uhr

Randa: Ma-5018 Richtung Santuari de Cura

Ma-5018 Richtung Santuari de Cura Puig de Sant Salvador: Ma-4011 bei Kilometer 1

Ma-4011 bei Kilometer 1 Ermita de Bonany: ab Beginn des Camí de Son Torrat

ab Beginn des Camí de Son Torrat Ermita de Betlem: Ma-3333 bei Kilometer 5

Ma-3333 bei Kilometer 5 Es Trenc / ses Covetes / ses Salines: Ma-6040 bei etwa Kilometer 9

Ma-6040 bei etwa Kilometer 9 Leuchtturm von ses Salines: Ma-6110 ab Beginn der Straße

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