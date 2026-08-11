Weitere Sperren zur Sonnenfinsternis möglich: Mallorca richtet neue Kontrollpunkte ein

Die Balearen-Regierung verschärft die Vorbereitungen auf die totale Sonnenfinsternis am Mittwoch (12.8.). Auf Mallorca werden zusätzliche Kontrollpunkte eingerichtet, an denen Straßen und Zufahrten kurzfristig gesperrt werden können. Entscheidend ist dabei die Lage vor Ort: Kommt es zu großen Menschenansammlungen, Verkehrsproblemen oder überfüllten Parkplätzen, kann die Durchfahrt vorübergehend untersagt werden.

Damit erweitert die Regierung ihr bisheriges Sicherheitskonzept um eine flexible zweite Stufe. Anders als bei den bereits angekündigten Sperrungen bleiben die neuen Kontrollpunkte zunächst offen. Einschränkungen sollen erst dann greifen, wenn sie aus Sicherheitsgründen notwendig werden oder Rettungs- und Einsatzkräfte freie Zufahrten benötigen. Das Prinzip ähnelt dem Vorgehen in Sóller, wo Zufahrten an stark frequentierten Sommertagen eingeschränkt werden können, wenn der Ort seine Kapazitätsgrenze erreicht.

Auch am Mittwoch selbst kann das Konzept noch angepasst werden. Stellt der Katastrophenschutz an einem bislang nicht vorgesehenen Ort eine starke Konzentration von Menschen oder Fahrzeugen fest, können Einsatzkräfte dorthin geschickt und kurzfristige Zugangsbeschränkungen verhängt werden.

An diesen Punkten könnte es zu Sperrungen kommen

Ein konkretes Beispiel ist Colònia de Sant Jordi. Wird es dort zu voll, kann die Balearen-Regierung die Zufahrten beschränken, um einen Kollaps zu verhindern. Auch die Straße nach Ses Covetes und Es Trenc kann gesperrt werden. Dort richtet sich der Zeitpunkt allerdings nicht nach einer festen Uhrzeit, sondern nach der Auslastung der Parkplätze.

Weitere Kontrollpunkte sind an der Ermita de la Victòria in Alcúdia und am Puig de Santa Magdalena in Inca vorgesehen. Hinzu kommen zwei Bereiche rund um Son Bonet in Marratxí, drei Punkte in Manacor sowie mehrere Zufahrten in Campos und Santanyí.

Die neuen Maßnahmen ergänzen die bereits angekündigten Einschränkungen in der Serra de Tramuntana, an der Playa de Palma und in weiteren Naturräumen. Anders als dort geplante Sperrungen werden die zusätzlichen Kontrollen jedoch nur dann aktiviert, wenn Verkehr, Parkplatzbelegung oder Menschenandrang dies erforderlich machen.

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