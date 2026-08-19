Beliebter Ausgangspunkt für Wanderer: Mallorca-Dorf bekommt endlich einen neuen Parkplatz

Parkplätze sind in Bunyola seit Jahren ein knappes Gut. Nun kommt etwas Entlastung: Auf dem Gelände Can Mas am Passeig Antoni Estarellas, nur wenige Gehminuten vom Ortszentrum entfernt, hat die Gemeinde eine neue Parkfläche mit knapp 50 Stellplätzen eingerichtet. Das Rathaus gab die Öffnung am Montag (17.8.) bekannt.

Viel Komfort dürfen Autofahrer allerdings nicht erwarten. Bei dem Gelände handelt es sich um einen unbefestigten Platz. Asphalt, Beleuchtung oder weitere Einrichtungen gibt es bislang nicht. Die Zufahrt liegt gegenüber der Wohnanlage, die derzeit im Bereich Can Mas gebaut wird.

Für Bunyola ist jeder zusätzliche Stellplatz willkommen. Das dicht bebaute Zentrum mit seinen schmalen und zum Teil steilen Straßen bietet kaum Möglichkeiten, neue Parkplätze direkt im Straßenraum zu schaffen. Das Rathaus begründet die neue Fläche entsprechend mit dem Ziel, die Mobilität und die Erreichbarkeit des Ortskerns für Anwohner wie Besucher zu verbessern. Bunyola wird von vielen Wanderern und Bergläufern angesteuert, die den Ort als Startpunkt für ihre Tour wählen.

Parken ist in Bunyola seit Jahren ein Thema

Die neue Fläche ist keineswegs der erste Versuch, die Parkplatznot zu lindern. In den vergangenen Jahren entstand rund um das Zentrum nach und nach ein regelrechtes Netz aus kleineren Parkplätzen und provisorisch genutzten Grundstücken.

Besonders lang war die Geschichte von Can Gual. Das Gebäude galt rund zwei Jahrzehnte als kommunaler Problemfall, bevor dort im August 2024 schließlich ein Parkhaus eröffnet werden konnte. Auf zwei Etagen entstanden 78 Stellplätze.

Auch der Parkplatz an der Costa de l'Estació hat eine Vorgeschichte. Dort stehen seit März 2021 insgesamt 32 Stellplätze zur Verfügung. Die Anlage war bereits rund ein Jahr zuvor fertiggestellt worden, konnte wegen Problemen unter anderem mit dem Stromanschluss für eine Einrichtung zur Barrierefreiheit aber zunächst nicht öffnen.

Hinzu kommen die zweistöckige Tiefgarage am Carrer Santa Catalina Tomàs, ein Parkplatz auf dem Gelände von Can Gual sowie mehrere unbefestigte Flächen. Eine davon befindet sich gegenüber von Es Garrigó, eine weitere bei Son Serra gegenüber dem Friedhof. In schulfreien Zeiten wird außerdem der Hof der Schule Mestre Colom zum Abstellen von Autos freigegeben.

Mit Can Mas erhält Bunyola damit eine weitere jener Flächen, die ohne großen baulichen Aufwand zusätzliche Stellplätze schaffen sollen. Das Grundproblem lösen sie allerdings nur teilweise. Die Parkplatzsuche dürfte in Bunyola also auch künftig nicht immer einfach werden – knapp 50 Möglichkeiten mehr gibt es jetzt immerhin.

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