Keine direkte Aerotib-Verbindung: Sóller muss vorerst auf Bus zum Flughafen Mallorca verzichten

Sóller bekommt erst einmal keinen Flughafenbus: Der Verkehrsverbund CTM auf Mallorca hat den Vorschlag der Ortspartei Seny i Sentit abgelehnt, eine direkte Aerotib-Verbindung zwischen Sóller und dem Flughafen Palma einzurichten. Die Initiative war zuvor im Gemeinderat von Sóller einstimmig angenommen worden.

In seiner offiziellen Antwort an die Gemeinde begründet der CTM die Entscheidung damit, dass die Verkehrsplanung ein Gleichgewicht zwischen sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer Nachhaltigkeit gewährleisten müsse. Verbindungen mit geringer Auslastung seien ineffizient, belasteten die öffentlichen Haushalte und verursachten unnötige Umweltfolgen.

Strecken durch die Tramuntana ausgebaut

Nach Angaben der CTM-Geschäftsführerin Luisa Serra Jover sehen die seit 2021 geltenden Konzessionen im Linienverkehr keine direkte Verbindung zum Flughafen vor. Allerdings habe der Verkehrsverbund die wichtigsten Strecken durch die Serra de Tramuntana ausgebaut, insbesondere die stark frequentierte Linie 204. Diese sei 2024 und 2025 verstärkt worden, um die wachsende Nachfrage von Einwohnern und Besuchern besser aufzufangen.

Die Aerotib-Busse verbinden den Flughafen von Mallorca mit Palma und beliebten Urlaubsorten. / B. Ramon

Der CTM verweist darauf, dass Reisende derzeit mit Umstieg auf EMT-Linien zum Flughafen gelangen können. Diese Lösung sei aus Sicht des Verbunds effizienter und nachhaltiger.

Gleichzeitig kündigt der CTM an, die Entwicklung der Nachfrage und der Mobilitätsbedürfnisse weiter zu beobachten. Künftige Anpassungen des Angebots seien nicht ausgeschlossen, müssten sich aber an Kriterien der Nachhaltigkeit und eines effizienten Einsatzes öffentlicher Mittel orientieren.

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