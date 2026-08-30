Zum Hauptinhalt springenZum Seitenende springen

Ressorts

Aktuell
Urlauberin gegen KutscherFlugchaos wegen Gewittern80 Jahre BikiniWohnmobil-Besetzung
instagramlinkedin

Täglicher Verkehrskollaps auf Mallorca: Die Strecke Palma-Sóller wird zur Geduldsprobe

Einheimische und Urlauber leiden unter zähfließendem Verkehr auf der Verbindung, für die viele inzwischen bis zu 75 Minuten benötigen

Bekanntes Bild auf der Strecke zwischen Palma und Sóller: ein Auto am anderen.

Bekanntes Bild auf der Strecke zwischen Palma und Sóller: ein Auto am anderen. / Joan Mora

Folgen Sie uns bereits?Marken Sie uns als bevorzugte Medien
Hinzufügen zu Google

Joan Mora

Dass es auf Mallorca zu viele Autos gibt, ist keine neue Erkenntnis. Aber der Kollaps spielt sich längst nicht mehr nur rund um und in Palma ab h inzwischen ist Stau auch auf der Straße zwischen Palma und Sóller an der Tagesordnung. Einwohner wie Urlauber stecken regelmäßig in zähfließendem Verkehr fest. Eine Strecke, die unter normalen Bedingungen schnell zurückgelegt wäre, nimmt inzwischen deutlich mehr Zeit in Anspruch.

Besonders betroffen ist der Abschnitt zwischen dem Kreisverkehr von Bunyola und dem Kreisverkehr Cetre in Sóller. Dort staut sich der Verkehr immer wieder massiv. Hinzu kommen zeitweise Sperrungen des Sóller-Tunnels, die verhindern sollen, dass Fahrzeuge bei einem Rückstau an der Ausfahrt im Tunnel selbst zum Stillstand kommen.

Mehr Wolken, noch mehr Stau

Was früher vor allem bei schlechtem Wetter oder in Zeiten besonders hohen Besucherandrangs vorkam, ist inzwischen fast alltäglich. Die Staus treffen sowohl Bewohner, die nach Sóller hinein- oder herausfahren, als auch die zahlreichen Besucher der Gemeinde.

Tunnel wegen Überfüllung geschlossen: Kilometerlanger Stau zwischen Palma und Sóller

Manchmal ist der Tunnel wegen Überfüllung geschlossen: Kilometerlanger Stau zwischen Palma und Sóller / Miguel Vicens

In den vergangenen Tagen hat sich die Lage zusätzlich verschärft. Das wechselhafte Wetter und die stärkere Bewölkung haben offenbar noch mehr Menschen dazu bewegt, mit dem Auto unterwegs zu sein – zu einem Zeitpunkt, an dem die Straße ohnehin bereits an ihre Belastungsgrenze stößt.

Normalerweise dauert die Fahrt gut 30 Minuten

Der Frust der Betroffenen ist vor allem in den sozialen Netzwerken deutlich zu spüren. Viele einheimische Autofahrer berichten von langen Wartezeiten und wachsender Verärgerung. Einige behaupten sogar, die Fahrt zwischen Palma und Sóller dauere heute länger als vor dem Bau des Tunnels, als noch die kurvenreiche Straße über den Pass Coll de Sóller durch die Serra d'Alfàbia genutzt werden musste.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren

Zuletzt brauchten manche Fahrer bis zu 75 Minuten für die Strecke nach Sóller. Normalerweise dauert es bei geringem Verkehrsaufkommen vom Zentrum von Palma bis in die Innenstadt von Sóller etwas mehr als 30 Minuten.

Abonnieren, um zu lesen

THEMEN

RRSS WhatsAppURL kopieren
  1. Mallorca-Urlauberin bittet Kutscher darum, seinem Pferd Wasser zu geben und wird als 'deutsche Neonazi' beschimpft
  2. Nach Trennung von Fabienne und Mani Charmi: „Goodbye Deutschland“ zeigt Umzug der Familie von Mallorca nach Deutschland
  3. Meterhohe Flammen: Yacht brennt im Hafen von Palma
  4. Gefährliche Attraktion vor Mallorca: Warum die gestrandete deutsche Segelyacht 'Acoa' immer mehr zum Problem wird
  5. Einfach mal bei Rafa Nadal auf Mallorca klingeln? Urlauberfamilie erntet Shitstorm im Netz
  6. Mallorcas neue deutsche Konsulin über Massentourismus und Wohnungsnot: 'Sehe nicht die Touristen in der Verantwortung
  7. Saharastaub zieht ab, Sonne kommt zurück: Bis zu 35 Grad am Wochenende auf Mallorca
  8. Wetterchaos am Flughafen Mallorca: Verspätungen und eine ungeplante Nacht auf Ibiza

Dampf an Bord: Eurowings-Maschine auf dem Weg nach Mallorca muss schon in Paris wieder runter

Dampf an Bord: Eurowings-Maschine auf dem Weg nach Mallorca muss schon in Paris wieder runter

Viele kamen verkleidet: Tausende feiern beim Festival Elrow Mallorca XXL Winamax Festival bis in die Nacht

Viele kamen verkleidet: Tausende feiern beim Festival Elrow Mallorca XXL Winamax Festival bis in die Nacht

Schlimmer Unfall auf der Serpentinenstrecke: Deutscher Radsportler verliert auf Mallorca beinahe sein Leben

Schlimmer Unfall auf der Serpentinenstrecke: Deutscher Radsportler verliert auf Mallorca beinahe sein Leben

Rund 1.000 Menschen protestieren sitzend in Palma gegen Tourismusmodell auf Mallorca

Rund 1.000 Menschen protestieren sitzend in Palma gegen Tourismusmodell auf Mallorca

Täglicher Verkehrskollaps auf Mallorca: Die Strecke Palma-Sóller wird zur Geduldsprobe

Täglicher Verkehrskollaps auf Mallorca: Die Strecke Palma-Sóller wird zur Geduldsprobe

Immobilienmarkt aktuell auf Mallorca: Die Zahl der Verkäufe sinkt, die Preise bleiben hoch

Immobilienmarkt aktuell auf Mallorca: Die Zahl der Verkäufe sinkt, die Preise bleiben hoch

Die Immobilienpreise steigen weiter: Wird Mallorca selbst für Reiche zu teuer?

Die Immobilienpreise steigen weiter: Wird Mallorca selbst für Reiche zu teuer?

Nach Attacke auf deutsche Urlauberin auf Mallorca: Palma prüft Verhalten des Kutschers

Nach Attacke auf deutsche Urlauberin auf Mallorca: Palma prüft Verhalten des Kutschers
Tracking Pixel Contents