Täglicher Verkehrskollaps auf Mallorca: Die Strecke Palma-Sóller wird zur Geduldsprobe

Dass es auf Mallorca zu viele Autos gibt, ist keine neue Erkenntnis. Aber der Kollaps spielt sich längst nicht mehr nur rund um und in Palma ab h inzwischen ist Stau auch auf der Straße zwischen Palma und Sóller an der Tagesordnung. Einwohner wie Urlauber stecken regelmäßig in zähfließendem Verkehr fest. Eine Strecke, die unter normalen Bedingungen schnell zurückgelegt wäre, nimmt inzwischen deutlich mehr Zeit in Anspruch.

Besonders betroffen ist der Abschnitt zwischen dem Kreisverkehr von Bunyola und dem Kreisverkehr Cetre in Sóller. Dort staut sich der Verkehr immer wieder massiv. Hinzu kommen zeitweise Sperrungen des Sóller-Tunnels, die verhindern sollen, dass Fahrzeuge bei einem Rückstau an der Ausfahrt im Tunnel selbst zum Stillstand kommen.

Mehr Wolken, noch mehr Stau

Was früher vor allem bei schlechtem Wetter oder in Zeiten besonders hohen Besucherandrangs vorkam, ist inzwischen fast alltäglich. Die Staus treffen sowohl Bewohner, die nach Sóller hinein- oder herausfahren, als auch die zahlreichen Besucher der Gemeinde.

Manchmal ist der Tunnel wegen Überfüllung geschlossen: Kilometerlanger Stau zwischen Palma und Sóller / Miguel Vicens

In den vergangenen Tagen hat sich die Lage zusätzlich verschärft. Das wechselhafte Wetter und die stärkere Bewölkung haben offenbar noch mehr Menschen dazu bewegt, mit dem Auto unterwegs zu sein – zu einem Zeitpunkt, an dem die Straße ohnehin bereits an ihre Belastungsgrenze stößt.

Normalerweise dauert die Fahrt gut 30 Minuten

Der Frust der Betroffenen ist vor allem in den sozialen Netzwerken deutlich zu spüren. Viele einheimische Autofahrer berichten von langen Wartezeiten und wachsender Verärgerung. Einige behaupten sogar, die Fahrt zwischen Palma und Sóller dauere heute länger als vor dem Bau des Tunnels, als noch die kurvenreiche Straße über den Pass Coll de Sóller durch die Serra d'Alfàbia genutzt werden musste.

Zuletzt brauchten manche Fahrer bis zu 75 Minuten für die Strecke nach Sóller. Normalerweise dauert es bei geringem Verkehrsaufkommen vom Zentrum von Palma bis in die Innenstadt von Sóller etwas mehr als 30 Minuten.

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