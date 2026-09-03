Verhängnisvolle Videos: Wie die Guardia Civil auf Mallorca jetzt auch auf Social Media nach Verkehrssündern sucht

In den sozialen Medien veröffentlichte Videos haben der Guardia Civil auf Mallorca geholfen, in den vergangenen Wochen mehrere Autofahrer ausfindig zu machen und anzuzeigen, die in gefährlichen Fahrmanövern über die Insel rasten. Die Beamten waren ihnen anhand der Kennzeichen auf die Schliche gekommen, die auf den Aufnahmen zu sehen waren. Wie die Guardia Civil berichtet, hätten einige der gefilmten Situationen beinahe schwere Unfälle verursacht.

Tanzen im Fahrzeug

Unter den Angezeigten sind die Fahrer von zwei Cabrios. Andere Verkehrsteilnehmer hatten gefilmt, wie Passagiere während der Fahrt im Auto standen oder auf der Karosserie saßen. In einem Video, das auf der Ausfallstraße von Palma in Richtung Sóller aufgenommen wurde, stehen mindestens vier Insassen eines Mini im Fahrzeug. Sie tragen keine Sicherheitsgurte, tanzen und halten dabei Gläser in den Händen. In weiteren Fällen zeigen die Aufnahmen riskante Überholmanöver.

Während der Sommermonate verstärkt die Verkehrseinheit der Guardia Civil die Suche nach solchen Aufnahmen in sozialen Netzwerken. Die Kontrolle im Internet ergänzt die Überwachung durch Verkehrspatrouillen auf den Straßen.

So melden Sie Aufnahmen gefährlicher Manöver

Die Ermittler analysieren die Videos, um herauszufinden, wann und wo die Aufnahmen entstanden sind. Anschließend versuchen sie, die verantwortlichen Fahrer zu identifizieren. Bestimmte Verhaltensweisen können dabei auch den Straftatbestand eines Verstoßes gegen die Verkehrssicherheit erfüllen.

Die Guardia Civil weist darauf hin, dass Bürger Aufnahmen gefährlicher Fahrmanöver melden können. Hinweise nimmt die Verkehrseinheit unter der Telefonnummer 062, über die Internetseite der Guardia Civil oder per E-Mail an colabora@guardiacivil.org entgegen.

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