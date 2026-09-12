Neue Parkfläche eröffnet: 150 zusätzliche Stellplätze in Port d’Andratx

Im Küstenort Port d’Andratx im Südwesten von Mallorca gibt es ab sofort 150 neue Parkplätze. Das zuständige Rathaus eröffnete am Freitag (11.9.) eine neue Parkfläche am Carrer Cristòbal Colom, die vom Inselinneren zum Hafen führt, und vergrößert damit das Parkplatzangebot im Ort deutlich.

Forderung der Anwohner

Nach Angaben der Gemeinde setzt das Rathaus damit seine Strategie fort, im gesamten Gemeindegebiet mehr Parkmöglichkeiten zu schaffen. Seit Beginn der laufenden Wahlperiode sind nach Angaben des Rathauses bereits mehr als 1.500 neue Stellplätze entstanden.

Wie Bürgermeisterin Estefanía Gonzalvo betonte, hatten Anwohner der Gemeinde die zusätzlichen Parkplätze ausdrücklich gefordert -. auch, weil die Parkmöglichkeiten in den vergangenen Monaten immer wieder knapp wurden. Mit der neuen Fläche will die Gemeindeverwaltung den Parkplatzmangel nun entschärfen.

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