"Sie tun nichts": Sóller macht seinem Ärger um Verkehrschaos Luft - und sieht einen klaren Schuldigen

Dass der Verkehr auf den Zufahrtswegen nach Sóller regelmäßig kollabiert, ist nicht neu. Doch der Unmut der Bewohner des Bergstädtchens wächst. Jetzt haben sich auch Verantwortliche des Rathauses in die öffentliche Diskussion eingeschaltet - und werfen dem Inselrat von Mallorca Tatenlosigkeit vor.

Keine Entlastung

Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, schimpfte der für Verkehr zuständige Ratsherr Josep Porcel offen über seine Kollegen im Inselrat. Diese hätten ihre Zusagen zur Entlastung des Verkehrs und zur Verbesserung der Sicherheit auf der Umgehungsstraße „eklatant" gebrochen. Weder zentrale Verkehrsprojekte noch angekündigte Sicherheitsmaßnahmen seien umgesetzt worden, kritisiert Porcel. Besonders schwer wiege, dass der Inselrat inzwischen auch provisorische Maßnahmen an der Ma-11 infrage stelle, die beide Verwaltungen zuvor gemeinsam vereinbart hätten.

Nach Angaben Porcels ist bislang keine der wichtigsten Maßnahmen verwirklicht worden, die die Generaldirektion für Straßen im Inselrat zugesagt habe. Gleichzeitig leide Sóller täglich unter einem hohen Verkehrsaufkommen. Angekündigte Lösungen verzögerten sich oder befänden sich noch immer auf demselben Stand wie zu Beginn der Planungen.

"Immer noch am selben Punkt"

Als Beispiel nennt Porcel einen Mobilitätsplan des Inselrats mit einem Volumen von 30 Millionen Euro. Er soll unter anderem den öffentlichen Nahverkehr und die Park-and-Ride-Parkplätze fördern. Sóller habe sich an den Vorbereitungen beteiligt und eine Busstation mit grundlegenden Sicherheits- und Serviceeinrichtungen sowie zwei solcher Parkplätze an der Umgehungsstraße vorgeschlagen.

„Drei Jahre später befindet sich der Plan noch immer genau am selben Punkt“, kritisiert Porcel. Für die Einwohner habe sich deshalb wenig geändert. Fahrten zwischen Sóller und Palma könnten bei starkem Verkehr mehr als eine Stunde dauern. Bei größeren Staus müsse der Sóller-Tunnel aus Sicherheitsgründen mitunter sogar gesperrt werden.

Porcel erinnert außerdem an die geplante vollständige Umgestaltung der Umgehungsstraße. Inselratspräsident Llorenç Galmés hatte das Projekt zu Beginn der laufenden Legislaturperiode vor Ort vorgestellt. Die Straße sollte zu einem stärker auf Fußgänger und Radfahrer ausgerichteten Verkehrsraum umgebaut werden. Vorgesehen waren unter anderem neue Kreisverkehre, von der Fahrbahn getrennte Aufenthaltsbereiche, Bäume, Beleuchtung, Sitzbänke sowie sichere Wege für Fußgänger und Fahrräder. Ursprünglich sollten die Arbeiten Ende des Sommers 2025 beginnen. Nach Angaben Porcels ist auch dieses Projekt bislang nicht vorangekommen.

Der jüngste Streit betrifft provisorische Sicherheitsmaßnahmen an der Ma-11. Laut Porcel hatten der Inselrat und die Gemeinde mehrere als dringend eingestufte Eingriffe vereinbart. Techniker beider Seiten hätten sie bei Besprechungen und direkt vor Ort geprüft. Anschließend habe die Gemeinde die Arbeiten nach den Vorgaben der Fachleute des Inselrats ausgeführt. Der Inselrat ist als Straßenbaulastträger für die Ma-11 zuständig. Inzwischen bewertet der Straßenunterhaltungsdienst des Mobilitätsressorts die Eingriffe jedoch als nicht genehmigte Bauarbeiten. Porcel bezeichnet das als „unverständlich“. Die technischen Dienste der Gemeinde hätten die verlangten Unterlagen eingereicht.

„Gebrochene Versprechen“

„Sie tun nichts, fordern die Gemeinde zum Handeln auf, und wenn wir handeln und die Maßnahmen funktionieren, erklären sie uns, sie seien nicht genehmigt“, sagt Porcel. Der Inselrat lasse die Einwohner von Sóller nicht nur im Stich, sondern lege der Gemeinde auch dort Hindernisse in den Weg, wo Maßnahmen besonders dringend seien. Statt Lösungen habe die Gemeinde bislang „gebrochene Versprechen, Verzögerungen und bürokratische Hindernisse“ erhalten.

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