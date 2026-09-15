ORA et labora: Tausende neue Anwohnerparkplätze für Palmas Innenstadt

In manchen Vierteln stehen die Parkautomaten bereits, die blauen Linien am Straßenrand sind eingezeichnet. Aber keine Panik: In Palma verwandeln sich erst zum neuen Jahr Tausende Stellplätze in der Innenstadt in Anwohnerparkplätze (ORA). Diese Ausweitung der gebührenpflichtigen Parkzonen in Palma geht in dieser Woche in die erste praktische Phase. Ab Mittwoch (16.9.) können Bewohner der Straßen, die künftig zur ORA gehören, ihren neuen Anwohnerausweis beantragen.

In Kraft treten sollen die neuen Parkzonen voraussichtlich erst am 1. Januar 2027. Mit der Erweiterung kommen zu den bislang rund 12.000 regulierten Stellplätzen etwa 12.000 weitere hinzu. Bis die neuen Zonen tatsächlich in Betrieb gehen, kontrollieren die ORA-Mitarbeiter weiterhin ausschließlich in den bereits bestehenden Bereichen. Die neuen ORA-Zonen betreffen die Viertel Foners, Pere Garau Ost, Son Fortesa Süd, Els Hostalets, Son Oliva, Plaça de Toros, Camp Redó sowie bestimmte Straßen in Bons Aires.

Prüfen Sie nach, ob auch Sie betroffen sind

Wichtig ist allerdings: Nicht sämtliche Straßen in diesen Vierteln werden Teil der gebührenpflichtigen Parkzone. Das Rathaus hat deshalb unter residentsora.palma.cat/mobilitatfront/public/ora/ eine Adresssuche eingerichtet. Dort können Anwohner prüfen, ob ihre Wohnung tatsächlich in einem der neuen ORA-Bereiche liegt. Die ursprünglich ebenfalls vorgesehene Einführung in Santa Catalina Nord, Es Fortí und Camp d’en Serralta ist vorerst ausgesetzt. Dort müssen zunächst noch Rahmenbedingungen geprüft und Probleme beseitigt werden.

Ein Automat der ORA-Zone in Palma. / Rathaus Palma

Beantragen müssen den neuen ORA-Ausweis nur Anwohner von Straßen, die bislang nicht zum gebührenpflichtigen Parksystem gehörten und nun neu aufgenommen werden. Wer bereits einen gültigen ORA-Anwohnerausweis besitzt, muss sich nicht erneut registrieren. Die bestehende Berechtigung bleibt gültig und wird wie gewohnt im Rahmen des regulären jährlichen Verfahrens erneuert, das ab dem 25. November vorgesehen ist.

Fahrzeug muss in Palma gemeldet sein

Die Neuordnung kann dazu führen, dass sich bei manchen Anwohnern die zugewiesene Sektornummer ändert. Das Rathaus empfiehlt deshalb, diese Angabe zu überprüfen. Für die Beantragung des ORA-Anwohnerausweises sind ein gültiger Personalausweis, eine NIE oder ein Reisepass, die Zulassung des Fahrzeugs sowie ein gültiger Führerschein erforderlich.

Die ORA-Zone wird um 12.000 Parkplätze erweitert. / DM

Außerdem muss der Antragsteller im betreffenden Gebiet gemeldet sein und seine kommunalen Steuern bezahlt haben. Fahrzeuge, die nicht in Palma gemeldet sind, können keine ORA-Plakette beantragen. Der Antrag soll in erster Linie online unter mobipalma.mobi gestellt werden. Dort können Anwohner zunächst prüfen, ob ihre Adresse betroffen ist, die Voraussetzungen einsehen und anschließend den Antrag einreichen. Die Plakette kostet 24 Euro pro Jahr.

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