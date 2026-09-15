Tanken auf Mallorca wird immer teurer: Hier gibt es Benzin und Diesel am günstigsten

Tanken auf Mallorca wird langsam zum Luxus. Zwar gilt seit dem 1. September eine Steuerentlastung von 20 Cent pro Liter, bei Benzin sind es fünf Cent. Doch auch damit bleiben die Preise hoch. Weil Diesel stärker entlastet wird, ist Benzin inzwischen wieder teurer als Diesel. Nach den jüngsten Daten des Ölpreisbulletins der Europäischen Union kostet in der EU ein Liter Benzin im Durchschnitt rund 1,815 Euro, ein Liter Diesel etwa 1,795 Euro. Mallorca liegt noch einmal leicht darüber.

Umso mehr lohnt es sich, die Preise der Tankstellen auf Mallorca zu vergleichen.

Die günstigsten Tankstellen für Diesel

Den günstigsten Diesel gibt es derzeit bei Eroski in Binissalem (an der Ma-13A) für 1,809 Euro pro Liter. Dahinter folgen:

Just Fuel, Campos: 1,819 Euro/Liter, Camí de Ciutat Vell, 40

1,819 Euro/Liter, Camí de Ciutat Vell, 40 Plenergy, Inca: 1,829 Euro/Liter, Carrer del Grall, Lluç, s/n

1,829 Euro/Liter, Carrer del Grall, Lluç, s/n Autonetoil, Palma: 1,839 Euro/Liter, Carrer de Son Penedès, 1A

1,839 Euro/Liter, Carrer de Son Penedès, 1A Eroski, sa Pobla: 1,839 Euro/Liter, Carrer Joan Fiza Masanell

1,839 Euro/Liter, Carrer Joan Fiza Masanell Plenergy, Campos: 1,849 Euro/Liter, Camí de Ciutat Vell, 40

1,849 Euro/Liter, Camí de Ciutat Vell, 40 Autonetoil, Inca: 1,849 Euro/Liter, Carrer Juan de Austria, 72

1,849 Euro/Liter, Carrer Juan de Austria, 72 Shell, Marratxí: 1,849 Euro/Liter, Camí de Muntanya, Ecke Carrer Celleters

1,849 Euro/Liter, Camí de Muntanya, Ecke Carrer Celleters Autonetoil, Palma: 1,849 Euro/Liter, Carrer Gremi de Cirurgians

1,849 Euro/Liter, Carrer Gremi de Cirurgians Plenergy, sa Pobla: 1,849 Euro/Liter, Kreisverkehr s'Albufera, 2

1,849 Euro/Liter, Kreisverkehr s'Albufera, 2 Ballenoil, sa Pobla: 1,849 Euro/Liter, Carrer Traginers

1,849 Euro/Liter, Carrer Traginers Just Fuel, Pollença: 1,879 Euro/Liter, Carrer del Fuster, 47

Die günstigsten Tankstellen für Benzin

Auch bei Benzin ist Eroski in Binissalem (an der Ma-13A) am günstigsten. Dort kostet der Liter 1,809 Euro.

Plenergy, Inca: 1,829 Euro/Liter, Carrer del Grall, Lluç, s/n

1,829 Euro/Liter, Carrer del Grall, Lluç, s/n Eroski, sa Pobla: 1,859 Euro/Liter, Carrer Joan Fiza Masanell

1,859 Euro/Liter, Carrer Joan Fiza Masanell Buda 2000, Calvià: 1,868 Euro/Liter, Carrer Mediterrània, 24

1,868 Euro/Liter, Carrer Mediterrània, 24 Plenergy, sa Pobla: 1,869 Euro/Liter, Kreisverkehr s'Albufera, 2

1,869 Euro/Liter, Kreisverkehr s'Albufera, 2 Ballenoil, sa Pobla: 1,869 Euro/Liter, Carrer Traginers

1,869 Euro/Liter, Carrer Traginers Just Fuel, Campos: 1,879 Euro/Liter, Camí de Ciutat Vell, 40

1,879 Euro/Liter, Camí de Ciutat Vell, 40 Autonetoil, Inca: 1,879 Euro/Liter, Carrer Juan de Austria, 72

1,879 Euro/Liter, Carrer Juan de Austria, 72 Shell, Marratxí: 1,879 Euro/Liter, Camí de Muntanya, Ecke Carrer Celleters

1,879 Euro/Liter, Camí de Muntanya, Ecke Carrer Celleters Just Fuel, Pollença: 1,879 Euro/Liter, Carrer del Fuster, 47

Diesel 30,3 Prozent teurer als vor einem Jahr

Nach den jüngsten Inflationsdaten ist Diesel 30,3 Prozent teurer als vor einem Jahr. Kraftstoffe und Schmiermittel für Privatfahrzeuge verteuerten sich allein im August um 10 Prozent. Die Steuerentlastungen gelten zunächst bis Ende September. Sollten sie danach wegfallen und die internationalen Preise weiterhin hoch bleiben, könnte sich die Situation im Oktober erneut ändern.