So war das Mallorca-Boulevard-Jahr 2019

Beitrag: Michael Wrobel / Birdy Media

Ob die Flops von Katzenberger-Mama Iris Klein als Bar- und Café-Betreiberin am Ballermann, der Erfolg von Straßensänger Nick Ferretti bei DSDS oder der Start von Ex-Fußballweltmeister Mario Basler als Neu-Gastronom in Cala Ratjada - 2019 hatte in Sachen Promis auf Mallorca wirklich einiges zu bieten. Wir blicken auf diese und weitere emotionale Boulevard-Momente zurück.