Stammleser der MZ-Website haben es bereits gemerkt: Die Mallorca Zeitung erscheint in neuer Optik und mit neuen Funktionen - visueller, übersichtlicher, einfacher zu handhaben. Neue Schrifttypen garantieren eine optimale Lesbarkeit. Und auch diejenigen Nutzer, die die Mallorca Zeitung in erster Linie auf dem Smartphone lesen, dürften das neue Design sowie auch die optimierten Ladezeiten zu schätzen wissen.

Die Startseite haben wir in Module aufgeteilt: Ganz oben finden Sie Artikel mit News und Themen-Schwerpunkten rund um das brandaktuelle Geschehen auf Mallorca. Im mittleren Bereich folgen Module mit den jeweils aktuellsten Artikeln der wichtigsten Ressorts.

Ganz neu ist dabei unser Ressort Boulevard: Hier präsentieren wir mit großzügiger Optik das pralle Mallorca-Leben, erzählen von Auswanderern und Prominenten, machen Lust auf Restaurants und Ausflüge und verwandeln unsere Leser in wahre Insel-Kenner.

Auf einer weiteren Ebene finden Sie unsere Meinungsbeiträge - erstmals auch mit den bislang nur in der Print-Ausgabe erscheinenden Kolumnen von Juan José Millás und Jan Lammers. Hinzu kommen noch andere neue Elemente: eine Symbolleiste, die Sie direkt in unser Service-Ressort führt, sowie, in ganz neuer Optik, die Fotogalerie des Tages. Den Abschluss der Startseite bilden Informationen zu weiteren Angeboten wie unserem E-Paper sowie ein Überblick über andere im MZ-Verlag Prensa Ibérica erscheinende Zeitungen und Zeitschriften.

Zudem haben wir kräftig aufgeräumt, damit möglichst wenig von der Lektüre ablenkt. Beim Lesen von Artikeln finden Sie in der rechten Spalte sowie am Textende Links zu weiterführenden Beiträgen sowie auch den gerade aktuellsten und meistgelesenen Artikeln. Und auch die Werbung integriert sich jetzt harmonischer in die Website.

Eine horizontale Leiste unter dem Seitenkopf erleichtert die Navigation zwischen und auch innerhalb der neu gegliederten Ressorts. Für den kompletten Überblick sorgt unser neues Startmenü: Mit einem Klick links oben haben Sie direkten Zugriff auf alle Unterressorts. Den Link zum Kiosk zum Lesen der E-Paper-Ausgabe sowie alle Abo-Infos finden Sie gebündelt rechts oben. Und auch die Suchfunktion haben wir optimiert: Dank zusätzlicher Kriterien für die Trefferliste können Sie die Archivartikel nun schneller finden.

Kurzum: Es ist ganz neuer Auftritt. Probieren Sie ihn aus und berichten Sie uns über Ihre Erfahrungen.