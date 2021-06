Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Naturschutzbehörde Ibanat haben am Dienstag (29.6.) auf Mallorca mit einem Großaufgebot einen Waldbrand am Coll de Sa Creu oberhalb des Villenviertels Son Vida in Palma unter Kontrolle gebracht. Die Flammen waren den Häusern bis auf wenige hundert Meter nahe gekommen. Aus Sorge darüber, dass ihre Treibstoffdepots in Brand geraten könnten, mussten fünf Villen vorsorglich geräumt werden.

Der Brand entstand aus noch unbekannter Ursache am frühen Nachmittag in der Nähe der Kaserne Jaume II und breitete sich dann schnell in Richtung der Villensiedlung aus. Im Einsatz waren zwei Flugzeuge, drei Hubschrauber, drei Löschzüge und gut 50 Feuerwehrleute und Ranger. Die Hubschrauber luden das Wasser für die Löscharbeiten im Pool des Fünf-Sterne-Hotels Castillo Son Vida.

Ersten Schätzungen zufolge wurden zwei Hektar Wald und Buschwerk Raub der Flammen. Son Vida gilt als das exklusivste Wohnviertel in Palma de Mallorca. Neben dem Castillo Son Vida befindet sich dort noch ein weiteres Hotel, das Arabella Sheraton, sowie drei ebenfalls der deutschen Schörghuber-Unternehmensgruppe zugehörigen Golfresorts.

Im Sommer steigt die Waldbrandgefahr auf Mallorca. Wenn zu den hohen Temperaturen auch noch Wind hinzukommt, können sich die Feuer rasend schnell ausbreiten. Das Feuer machen oder grillen in freier Natur ist deswegen in dieser Jahreszeit streng verboten.