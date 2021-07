Die Titelseite der neuen Mallorca Zeitung zeigt Urlauber. Einerseits eine Familie am Strand von Cala Murada, die Ruhe und Entspannung sucht. Andererseits jugendliche Party-Urlauber, die zur Quarantäne ins Covid-Hotel gebracht werden. Bringen die Corona-Infektionen auf spanischen Abifahrten die Urlaubssaison auf Mallorca in Gefahr? Dieser Frage gehen wir in unserer neuen Ausgabe nach, die seit Donnerstag (1.7.) auf Mallorca am Kiosk liegt und als E-Paper heruntergeladen werden kann.

MZ frei Haus: Hier geht's zum E-Paper der neuen Ausgabe

Corona hat die Insel wieder im Griff. Die aktuellen Zahlen analysiert Tom Gebhardt, er fasst auch die Krise mit den Schülern auf Abifahrt zusammen, die nach der juristisch umstrittenen Quarantäne-Anordnung aufs Festland zurückgeschickt werden. Steht jetzt wieder alles auf der Kippe? Das Gebot der Stunde lautet Besonnenheit, appelliert Chefredakteur Ciro Krauthausen im Leitartikel der Woche.

Dass man auch regelkonform feiern kann, zeigt das Beispiel Cala Ratjada. Kollegin Sophie Mono war im deutschen Urlauber-Hotspot unterwegs, in dem ebenfalls die Discos noch geschlossen sind, und hat mit Betreibern wie Touristen gesprochen. Und für einen entspannten Urlaub steht auch Cala Mesquida, der Küstenort im Nordosten mit seinen zwei Gesichtern, wie Kollegin Mono in ihrer Reportage erklärt.

Zum Corona-Paket gehört außerdem ein Essay des Architekten und "Urban Sketchers" Emil Hädler. Er war im Herbst 2020 mitten in der Pandemie gemeinsam mit seiner Frau mit dem Auto nach Mallorca aufgebrochen. Jetzt ging es zurück - ein streckenweise ernüchterndes Fazit in Wort und Bild.

Wie sich derweil das Flugangebot entwickelt, thematisiert Johannes Krayer. Obwohl halb Deutschland nach Mallorca will, bleiben die Flüge derzeit bezahlbar. Die Lufthansa will sogar werbewirksam einen Jumbo-Jet von Frankfurt aus einsetzen.

Außerdem traf Kollege Krayer den deutschen Staatsminister im Auswärtigen Amt Michael Roth zum Interview, der gerade auf Mallorca zu Gast war. Im Interview spricht Roth über Party-Urlauber ("Natürlich sind wir verärgert über Bekloppte, die es leider überall gibt"), EU-Hilfen und Reise-Regeln.

Ein wichtiges politisches Thema in Spanien analysiert unser Madrider Korrespondent Thilo Schäfer. Der spanischen Linksregierung ist ein Durchbruch bei der geplanten Rentenreform gelungen. Das jetzt angestoßene Gesetzespaket ist Bedingung für die Auszahlung der EU-Corona-Hilfen.

Im Sport geht es diese Woche um Briten und Holländer. Da wäre zum einen eine Reportage aus Magaluf, wo sich am Dienstag (29.6.) bedingt durch die Reise-Restriktionen nur wenige Engländer einfanden, um die EM-Partie England-Deutschland auf den Bildschirmen der Bars zu verfolgen. Aber eine deutsche Gruppe sorgte für Stimmung - zumindest zu Beginn des Spiels.

Zum anderen hat Sportredakteur Ralf Petzold einen schon fast legendären Radreise-Veranstalter zum Interview getroffen. Der heute 75-jährige Fred Rompelberg berichtet über das Geschäft, vor allem aber über ein bewegtes Leben rund um und auf dem Rad. Eine wichtige Rolle spielen dabei Rekordversuche aller Art, etwa jener, bei dem er auf dem Rad Tempo 268 erreichte.

Eilig zu geht es auch bei den Proben für die neue Show in Son Amar. Die Dinner-Show stellt sich nach der Corona-Zwangspause neu auf. Wir haben hinter die Kulissen geschaut.

Jede Menge Show auch in der Kultur: Brigitte Rohm hat Kunst-Star Leon Löwentraut interviewt, nachdem er in Palma seine neue Schau "Unstoppable" eröffnet hat. "Ich werde älter und wollte bei dieser Ausstellung deutlich zeigen, dass es nicht nur um die große Inszenierung geht", so Löwentraut. Zu sehen sind in Palma außerdem Werke des erst achtjährigen Manuel Díaz. Die Kollegin erklärt, warum der junge Künstler für Wirbel sorgt.

Auch Fans großer Kochkunst haben im Sommer keine Lust, lange Zeit am Herd zu stehen. Sterne-Koch Marc Fosh hat deswegen ein einfaches Sommeressen parat, das mallorquinische Trampó, und erklärt, worauf es dabei ankommt. Gastro-Expertin Martina Zender ist unterdessen im SiSo Beach am Strand von Palmanova eingekehrt. Wie wäre es etwa mit Bananenparfait mit Dulce de leche und Tonkabohnen? Der Blick aufs Meer ist übrigens inklusive.

Außerdem haben wir in einer großen Sommer-Beilage Freizeitaktivitäten zusammengestellt. Darin: ein Überblick über Bootsausflüge vor der Küste mit Angeboten, Routen und Preisen. Ein Service-Artikel zum Thema Stand-up-Paddling, auch geeignet für Anfänger. Eine Vorstellung der neuen Strand-App des Inselrats, die verrät, wie voll es gerade an welchem Strand ist. Oder etwa eine Übersicht über Strände mit Promenaden, die zum Flanieren einladen.

Zum Abschluss eine fast vergessene Tragödie: Vor 75 sank vor Sóller das U-Boot "C-4" - bei einem Manöver. 44 Soldaten starben. Auch davon lesen Sie in der neuen MZ-Ausgabe. /ff

