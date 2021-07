Der Juli hält, was er verspricht: Die neue Woche auf Mallorca startet mit wolkenlosem Himmel und Spitzenwerten über 30 Grad. In der Inselmitte werden am Montag (5.7.) sogar bis zu 36 Grad erwartet - Hitzewarnung in der Zeit von 14 bis 17 Uhr! Nur im Südosten der Insel bleiben die Temperaturen knapp unter der 30-Grad-Marke. Nachts gibt es kaum Abkühlung, die Tiefstwerte liegen bei rund 20 Grad, in Felanitx sogar bei 24 Grad.

Am Dienstag wird es mit bis zu 36 Grad in Sa Pobla noch ein bisschen heißer, Wolken lassen sich weiterhin nicht sehen. Es gilt ebenfalls eine Hitzewarnung. Im Rest der Insel liegen die Spitzenwerte bei 32 bis 35 Grad. Die Nacht bleibt ähnlich schwül.

Am Mittwoch (7.7.) lässt die Hitze ein klein wenig nach, am Himmel gibt es einen Sonne-Wolken-Mix. Am Donnerstag bleiben die Spitzenwerte in der Inselmitte und im Norden unter der 30-Grad-Marke, laut Vorhersage gibt es aber praktisch durchgehend blauen Himmel.

