Die Nationalpolizei hat innerhalb von fünf Tagen zehn Taschendiebe an der Playa de Palma auf frischer Tat ertappt. Die Täter wurden vorübergehend festgenommen, die gestohlenen Objekte an ihre Eigentümer übergeben, wie es in einer Mitteilung vom Sonntag (4.7.) heißt. Seit Beginn des Sommereinsatzes der Nationalpolizei sei es zu 22 Festnehmen im Gebiet von Arenal gekommen. In drei Fällen sei bei den Delikten auch Gewalt im Spiel gewesen.

Zu den Diebstählen an der Playa de Palma kommt es meist an der Promenade und bei Nacht. In einigen Fällen nutzten die Diebe die Unachtsamkeit ihrer Opfer aus, wenn sie etwa im Meer schwimmen gingen und ihre Wertgegenstände am Strand ließen.

Fünf Personen wurden in der Nacht von Freitag festgenommen, nachdem in einer gemeinsamen Aktion Urlauber bestohlen hatten. Die drei Algerier und zwei Marokkaner wurden auf der Flucht gestellt. Laut den Ermittlern hatten sich die Täter die Aufgaben wie Schmiere stehen, den Diebstahl selbst und das Verstecken der Beute untereinander aufgeteilt,

Vier weitere Festnahmen fanden am Donnerstag statt, zwei Verdächtige leisteten laut Polizei bei der Festnahme Widerstand, eine weitere Festnahme am Mittwoch.

Die Nationalpolizei unterstützt die Beamten der Ortspolizei während der touristischen Hauptsaison. /ff