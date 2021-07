Das spanische Kulturministerium hat am Dienstag (6.7.) das Handwerk der Glasbläser in der Traditions-Glasbläserei Gordiola bei Algaida zum Kulturgut erklärt. "Wir wertschätzen dieses Handwerk, das eine mehr als 2.000 Jahre alte Geschichte hat", so Kulturminister José Manuel Rodríguez Uribes in den sozialen Netzwerken. Neben der Glasbläserei auf Mallorca wurde auch die Handwerkskunst der Real Fábrica de la Granja in Segovia zum Kulturgut erklärt.

Die Geschichte des Familienbetriebs Gordiola geht bis in das Jahr 1719 zurück, damals war die Fabrik in Palma de Mallorca angesiedelt und wurde von einem katalanischen Händler namens Gordiola finanziert. Drei Jahrhunderte später hat die Firma, die mittlerweile direkt an der Schnellstraße Palma-Manacor (Ma-15) im Gemeindegebiet Algaida in einer Art Burg angesiedelt ist, die Vorreiterstellung in dem Traditionshandwerk auf der Insel inne.

Die Eigentümer begrüßten die Anerkennung aus Madrid. "Wir sehen das als eine Wertschätzung und Unterstützung unserer Arbeit an", so Mar Aldeguer, Mitglied der Inhaberfamilie, zur spanischen Zeitung "Última Hora".

Tatsächlich lohnt ein Besuch in den Hallen, in denen die Glasbläser jedes Stück Glas von Hand über dem Feuer schmelzen und es dann geschickt in Form bringen. An die Werkstatt angeschlossen sind zudem ein Glasmuseum sowie Ladenräume mit mundgeblasenen Unikaten. "Wir erneuern derzeit die Öfen, deshalb kann die Werkstatt gerade nicht besichtigt werden", so eine Mitarbeiterin von Gordiola auf MZ-Anfrage. Auch das Museum ist derzeit geschlossen. Geöffnet hat lediglich der Laden. Ab August können Besucher den Glasbläsern dann aber wieder über die Schulter schauen. Der Eintritt ist frei, Anmeldungen sind nicht erforderlich. Mehr Infos und Kontaktadressen finden Sie hier. /somo