Wohl dem, der Urlaub hat. Die Sonne lacht und nur wenige Wolken prangen am Himmel über Mallorca. Die Strände laden zum Entspannen ein. Das Inselwetter zeigt sich zunächst konstant. Eine Hitzewarnung gibt es für die kommenden Tage (noch) nicht, die Temperaturen bleiben aber über der 30-Grad-Marke.

Ab dem Wochenende aber soll das große Schwitzen beginnen.

Am Mittwoch klart es nach einem bewölkten Mittag auf, und die Sonne scheint durchgängig. Die Höchstwerte liegen bei 31 Grad in Llucmajor, 30 Grad in Sóller und Porreres. Anderswo wird die 30-Grad-Marke wohl nicht geknackt. Dafür steht die nächste Tropennacht an, sprich die Temperaturen sinken nicht unter 20 Grad. Am wärmsten bleibt es in Palma, wo die Tiefstwerte bei 23 Grad liegen. Die Wassertemperatur liegt bei 25 Grad an der Playa de Palma, 26 Grad an der Playa de Muro.

In der Nacht ziehen Wolken auf, und es kann leicht tröpfeln. Die Regentropfen lassen Saharastaub herabrieseln. Das Auto sollte möglichst in der Garage geparkt werden. Ab dem Morgen wird es wieder sonnig. Palma knackt am Donnerstag die 30-Grad-Marke. In den anderen Gemeinden wird es ein bis drei Grad kühler. Nachts sinken die Temperaturen auf bis zu 17 Grad in vereinzelten Orten. Der Durchschnitt liegt weiter um die 20 Grad.

Am Freitag steigen die Temperaturen wieder. Dann sind bis zu 32 Grad drin. Am fast pausenlosen Sonnenschein ändert sich nichts. Ab dem Wochenende soll es wieder so richtig heiß werden. Die Vorhersagen vom spanischen Wetterdienst Aemet sind in der Regel nur für die kommenden drei Tage genau. Daher ist der Blick in die Zukunft mit Vorsicht zu genießen. Dennoch sagt Aemet für den Start in die neue Woche Temperaturen jenseits der 40-Grad-Marke vorher. Auch für das Wochenende dürfte es in Kürze schon eine Hitzewarnung geben. Diese erstellt der spanische Wetterdienst ab Temperaturen von 36 Grad. /rp