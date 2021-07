Bewohner und Besucher können im Zentrum und Norden von Mallorca seit Dienstag (6.7.) eine neue Busverbindung nutzen. Wie das balearische Verkehrsministerium bekannt gab, wird die neue Linie 315 bis zum 31. Oktober die Gemeinden Inca, Sa Pobla und Muro mit den Urlaubsorten um die Bucht von Alcúdia verbinden. Vor allem Mitarbeiter im Tourismussektor sollen so bequemer zu ihren Arbeitsstellen in Can Picafort, Playa de Muro und Port d'Alcúdia kommen. Natürlich können auch Urlauber die Route nutzen.

Wie Verkehrsminister Josep Marí bei der Vorstellung der neuen Buslinie gemeinsam mit den Bürgermeistern der betroffenen Gemeinden erklärte, geht der Service auf die Nachfrage von Angestellten in Hotels, Restaurants und Bars zurück, die zwar im Inselinneren wohnen, zum Arbeiten aber jeden Tag an die Küste fahren müssen.

Sieben Tage die Woche sind die Busse auf der Linie 315 ab sofort 15 Mal am Tag unterwegs, jeweils zwischen 5.45 Uhr am Morgen und 21.55 Uhr am Abend. Los geht es am Busbahnhof in Inca direkt neben dem Bahnhof, sodass auch Zugreisende umsteigen können. Von Inca aus fährt der Bus in die Altstadt von Alcúdia, dann zum Hafenort Port d'Alcúdia, weiter zur Playa de Muro nach Can Picafort und dann landeinwärts in den Ortskern von Muro und nach Sa Pobla. Die gesamte Fahrt dauert etwa eine Stunde und 45 Minuten. /somo