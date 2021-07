Die Polizei auf Mallorca hat von Donnerstagabend bis Sonntagmorgen (11.7.) in über 245 Fällen Anzeige gestellt wegen diverser Verstöße gegen Corona-Regeln und weitere Auflagen. Unter anderem trafen die Beamten auf einer illegalen Party in der Gemeinde Campos eine Frau an, die positiv getestet worden war und eigentlich Quarantäne hätte einhalten sollen.

Die am Sonntag von der Polizei aufgelöste Feier in Campos hatte wohl schon am Freitag begonnen. Nachbarn hatten sich über den Lärm beschwert. Offenbar hatte auch die ebenfalls positiv getestete Mutter der jungen Frau die Polizei alarmiert. Ein Krankenwagen brachte die Frau ins Krankenhaus. Andere Teilnehmer flohen, als die Polizei anrückte, ohne dass ihre Personalien aufgenommen werden konnten.

Indes hat die von der Nationalpolizei und der Ortspolizei Palma vergangene Woche zusammengestellte Sondereinheit, um gegen die Trinkgelage auf der Straße und am Strand vorzugehen, eine Bilanz der ersten Einsatztage zusammengestellt. In über 245 Fällen sei Anzeige gestellt worden, in 149 davon wegen Alkoholkonsums in der Öffentlichkeit. Ein Schwerpunkt waren die Straßensperren an den Einfahrten zu den Gewerbegebieten.

Zudem schloss die Ortspolizei drei Bordelle wegen fehlender Hygienemaßnahmen. Dicht gemacht wurde auch eine Bar, die es ihren Gästen erlaubte zu tanzen. Das ist derzeit noch verboten. Das Lokal habe sich zudem nicht an die erlaubte Höchstgrenze an Kunden gehalten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Relativ entspannt war hingegen die Lage an Palmas Paseo Marítimo. Dort schien das Verbot, in den Geschäften nach 22 Uhr Alkohol zu verkaufen, Wirkung zu zeigen. Es kam zwar zu Menschenansammlungen, aber nicht zu Trinkgelagen. Die Sondereinheit der Polizei soll den Sommer über in den Nächten von Donnerstag bis Sonntag Wache schieben. /rp/ck