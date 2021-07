Die Polizei auf Mallorca fahndet derzeit nach einem Juwelendieb. Der Mann hat am Samstagabend (10.7.) ein Schmuckgeschäft in Can Picafort überfallen. Dabei war er mit einer Perücke verkleidet und mit einer Pistole bewaffnet. Das berichtet die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca".

Gegen 22 Uhr betrat der Dieb das Geschäft in der Avinguda Colom und zückte die Pistole. Der Inhaber des Ladens konnte auf die Schnelle nicht feststellen, ob es sich um eine echte Waffe handelt. Daher gab er dem Mann jeglichen Schmuck, den dieser forderte. Das Diebesgut wird derzeit auf einen Wert von 100.000 Euro geschätzt, eine genaue Inventur steht aber noch aus.

Es blieb nicht bei den Juwelen. Der Dieb forderte vom Ladenbesitzer auch seine Autoschlüssel. Mit dem Kleinwagen floh er bis nach Santa Margalida, dort ließ er das Auto zurück. Die Polizei sucht nun in dem Wagen nach Fingerabdrücken und wertet die Bilder der Überwachungskameras aus. /rp