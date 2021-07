Innerhalb von nur fünf Stunden sind am Sonntag (11.7.) zwei Menschen am Stadtstrand von Palma de Mallorca ertrunken. Zunächst wurden andere Badegäste gegen 9.25 Uhr auf einen im Wasser schwimmenden reglosen Körper aufmerksam. Sie zogen den 87-jährigen Mann aus dem Wasser. Die Rettungsschwimmer waren zu diesem Zeitpunkt an dem Can Pere Antoni genannten Strand noch nicht im Einsatz, sie treten erst um 10 Uhr ihren Dienst an. Die herbeigerufenen Sanitäter konnten nichts mehr für den Mann, einen Spanier, tun. Vermutlich erlitt er im Wasser einen Herzinfarkt.

Gegen 15 Uhr ertrank dann auch noch ein 51-jähriger Peruaner, der mit Familienangehörigen und Freunden dort einen Strandtag verbrachte. Auch ihn holten andere Badegäste aus dem Wasser. Die Wiederbelebungsversuche zunächst der Rettungsschwimmer und dann der Sanitäter verliefen erfolglos.

Im Juni hatten waren drei Menschen auf Mallorca ertrunken. Die Behörden ermahnen besonders Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen zur Vorsicht beim Bad im Meer. /ck