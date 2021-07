Ein etwa 45-jähriger deutscher Mallorca-Resident ist am Dienstag (13.7.) tot in seinem Haus in Colònia de Sant Pere im Gemeindegebiet Artà aufgefunden worden. Das berichtet die Guardia Civil, die Ermittlungen aufgenommen hat. Wie es heißt, wies der Körper des Deutschen eine schwere Verletzung am Kopf und weitere am Körper auf.

Im ersten Moment gingen die Beamten von einem möglichen gewaltsamen Todesfall aus, inspizierten das ganze Haus und befragten Anwohner. Nach einigen Stunden verfestigte sich jedoch die Vermutung, dass es wahrscheinlicher sei, dass der Mann sich die Verletzungen durch einen unglücklichen Sturz zugezogen haben könnte.

Auch gesundheitliche Probleme, die den Mann zu Fall gebracht haben könnten, werden nicht ausgeschlossen. Klarheit soll nun eine Autopsie des Leichnams bringen. /somo