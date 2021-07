Die Dreharbeiten zum "König von Palma" hat er gerade abgeschlossen - Zeit für ein Interview mit Henning Baum, der die Hauptrolle in der RTL-Serie über die Playa de Palma Anfang der 90er Jahre spielt. Der Schauspieler gilt als der harte Kerl in der deutschen TV-Landschaft, und dass er sich in dieser Rolle durchaus gefällt, konnte Kollege Ralf Petzold feststellen. "Die Typen, die ich spiele, sind mir nicht fremd", so Baum im Interview, in dem er seine Rolle in der Serie sowie auch die des Macho in der heutigen Gesellschaft beschreibt. Dazu passt dann auch unser Titelbild: Henning Baum mit verschränkten Armen auf dem Motorrad.

MZ frei Haus: Hier geht's zum E-Paper der neuen Ausgabe

Die Dreharbeiten waren in Corona-Zeiten keine leichte Sache, und die Situation bleibt weiterhin kompliziert auf Mallorca. Eine Analyse der Pandemie-Lage und der Aussichten bei den Reiserestriktionen steuert wieder Kollege Tom Gebhardt bei. Eine der größten Sorgen der Behörden auf der Insel sind die Trinkgelage, etwa in den Gewerbegebieten von Palma. In Son Castelló ist inzwischen eine Spezialeinheit im Einsatz, wie im Hintergrundbericht unserer Autorin Paula Müller nachzulesen ist. Zu Wort kommen die jungen Leute genauso wie Gewerbetreibende und die Stadtverwaltung von Palma.

Die wirtschaftlichen Folgen von Corona bekommen unter anderem die Hoteliers zu spüren - als hätten sie nicht ohnehin genug Sorgen, wie die neue Vorsitzende der Branchenvereinigung in Cala Millor, Maria Inés Batle, im Interview mit Sophie Mono erzählt. Sie berichtet, wie sich die Familienbetriebe in dem Küstenort durchschlagen, wie kritisch die Lage für viele ist und wie es um den sturmgeschädigten Strand von Cala Millor steht.

Nur langsam erholt sich auch die Kreuzfahrtbranche. Was inzwischen wieder geht, wie sehr sich die Corona-Regeln an Bord unterscheiden und welche Anläufe in Palmas Hafen geplant sind, erklärt Experte Jörg A. Boeckmann.

Lädiert von Corona ist des Weiteren die spanische Zentralregierung - Zeit für eine Regierungsumbildung. Wie massiv sie ausfällt und was die Personalien für die Politik bedeuten, analysiert unser Madrider Korrespondent Thilo Schäfer.

MZ frei Haus: Hier geht's zum E-Paper der neuen Ausgabe

Der Countdown für die Olympischen Spiele läuft - mit einem Jahr Verspätung. Wer die Balearen in Tokio repräsentieren wird, haben Ralf Petzold und Johannes Krayer zusammengetragen: Kurzportraits von 18 Inselsportlern, die sich Hoffnungen auf eine Medaille machen.

Kennen Sie das Molta Barra in Palmas Altstadt? Die Bar ist nicht nur Epizentrum der Tapas-Route Ruta Martiana, hier hat auch der ehemalige Betreiber der Kult-Bar Sifoneria eine neue Bestimmung gefunden - als wandelnde Vermú-Flasche unterhält er nun die Gäste. "Wermut und ein wenig Wahnsinn" hat Redakteurin Brigitte Rohm ihren Selbstversuch genannt.

Die Kollegin hat außerdem den Leiter des Atlàntida Film Fest zum Interview getroffen, das am 26. Juli beginnt. Jaume Ripoll stellt die Highlights des Festivals vor, schwärmt von Stargast Judi Dench und macht auf den Abschlussfilm neugierig: ein fast 100 Jahre alten Streifen, der von Korruption und Geschäftemacherei nach einer Pandemie - der Spanischen Grippe - handelt. Und der obendrein auch noch auf Mallorca gedreht worden ist.

In die Vergangenheit taucht auch Redakteurin Simone Werner in ihrem Bericht über Mallorcas Traditionsgeschäfte ein. Palma hat weitere Lokale in die Liste der besonderen Läden aufgenommen. Außerdem gibt es jetzt eine Website, die inselweit die Traditionsgeschäfte vorstellt. Dabei geht es nicht nur darum, Altes zu bewahren, sondern auch, neue Geschäftsfelder zu erschließen. Man ist ja schließlich kein Museum. Unsere Kollegin hat dazu auch den Leitartikel geschrieben. Schon der Titel ist ein Aufruf. "Setzen Sie auf die Traditionellen!"

Viel in Bewegung geraten ist in den Gärten deutscher Residenten auf Mallorca - weniger im botanischen Sinne, als in Sachen Lifestyle. Sophie Mono beschreibt die neuesten Trends rund um Lounge-Garnitur, pflegeleichte Materialen und angesagte Farben. Schließlich verbringt man seit Corona deutlich mehr Zeit im eigenen Garten, und im Sommer auf Mallorca sowieso.

Wem es zu heiß wird, der kann neben dem Strand auch einen der Wasserparks auf Mallorca aufsuchen, die inzwischen wieder ihre Pforten öffnen. Ralf Petzold erklärt Angebote und Tarife.

Auf unseren Gastro-Seiten stellt Martina Zender diese Woche den neuen Chefkoch im Castell Son Claret vor, Jordi Cantó. Zuvor war hier das Zwei-Sterne-Lokal Zaranda von Fernando P. Arellano. Dazu passend auch unsere Seite zum Spanisch lernen von Tom Gebhardt: Er erklärt diese Woche, wie man auf Spanisch ein Restaurant weiterempfiehlt. In seiner wöchentlichen Kolumne schwärmt unterdessen Sternekoch Marc Fosh von der Crema Catalana, die genauso lecker wie leicht zuzubereiten ist. Und unsere Feld-und-Garten-Expertin Barbara Pohle war bei der Linsen-Ernte dabei: Vater und Sohn Sureda zeigen, wie die Hülsenfrüchte ökologisch auf Mallorca angebaut werden. /ff

Alle Infos zum E-Paper: Das Einzelexemplar für alle Endgeräte kostet nur 1,90 Euro, das Monatsabo 7 Euro, das Jahresabo 49 Euro. Hier finden Sie alle Angebote im Überblick.

Die Print-Ausgabe gibt es an Kiosken, in großen Handelsketten wie etwa den Müller-Märkten und einigen Lidl-Filialen sowie in vielen Tabakläden und Tankstellen-Shops auf Mallorca sowie natürlich im Abonnement.