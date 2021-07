Beamte der Guardia Civil haben am Dienstag (13.7.) in Alcúdia im Norden von Mallorca einen 36 Jahre alten Mann festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, am Samstagabend (10.7.) ein Schmuckgeschäft in Can Picafort überfallen zu haben. Neben diesem Überfall soll der mutmaßliche Täter auch für vier weitere Raubzüge verantwortlich sein. Die Beamten konnten bei ihm Gegenstände im Wert von insgesamt 40.000 Euro sicherstellen.

Bei dem Überfall auf das Schmuckgeschäft in Can Picafort war der Mann mit einer Perücke, einer Mütze und Handschuhen bekleidet und mit einer Pistole bewaffnet. Mit der Waffe bedrohte er den Verkäufer des Geschäftes und räumte gleichzeitig Ohr- und Goldringe aus zwei Vitrinen aus. Anschließend flüchtete er mit einem Auto.

Am Dienstag (13.7.) gelang es den Beamten dann, den mutmaßlichen Täter in Alcúdia festzunehmen. Von dort aus wollte er mit der Fähre nach Barcelona übersetzen.

Bei einer Hausdurchsuchung fanden die Beamten dann eine Waffe, vier Fernseher und 15 Fahrräder, die der Dieb erbeutet haben soll. Er soll dreimal in die Radkeller von Hotels, ein weiteres Mal in einen Fahrradladen eingedrungen sein. /sw