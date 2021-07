Mitarbeiter der Forstbehörde Ibanat und der Feuerwehr auf Mallorca mussten am Samstagabend (17.7.) ausrücken, um am Coll de Sa Gramola zwischen Andratx und Estellencs erneut einen Brand zu löschen. Um 18.15 Uhr wurde an demselben Hang ein Feuer gemeldet, an dem bereits 2013 einer der größten Waldbrände der jüngeren Geschichte wütetet und an dem es bereits am Wochenende vom 10./11. Juli gebrannt hatte.

Um 21.45 Uhr gelang es den Einsatzkräften, das Feuer durch Löscharbeiten aus der Luft und an Land unter Kontrolle zu bringen. Bei dem Brand verwüstete das Feuer 0,5 Hektar Land.

Bei dem Feuer am vergangenen Wochenende wurden sechs Hektar Land zerstört. /sw