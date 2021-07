Der 27-Jährige niederländische Urlauber, der in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (14.5.) an der Playa de Palma offenbar Opfer einer Prügelattacke randalierender Landsleute wurde, ist am Sonntag (18.7.) im Krankenhaus Son Espases an seinen schweren Kopfverletzungen gestorben. Sowohl der einzige Festgenommenen als auch jene mutmaßlichen Angreifer, die bereits die Insel verlassen haben, dürften nun wegen Totschlags belangt werden.

Polizei und Rettungskräfte hatten den 27-Jährigen gegen 3 Uhr morgens bewusstlos und mit schwersten Kopfverletzungen auf Höhe des Balneario 1 in Arenal aufgefunden. Laut den ersten Ermittlungen war eine Gruppe von neun randalierenden Niederländern über ihn hergefallen. Die 18- bis 20-Jährigen sollen auch andere Menschen angegriffen haben. Neben dem nun Verstorbenen gab es noch vier weitere Leichtverletzte.

Die Nationalpolizei hatte am Freitag einen der Angreifer festgenommen. Die restlichen acht waren bereits in die Niederlande gereist. Gegen sie sollen nun internationale Haftbefehle ergehen.

Der 27-Jährige lag seit Mittwoch auf der Intensivstation. Die angereisten Eltern gaben nach seinem Tod ihr Einverständnis für eine Organspende.

Der südliche Abschnitt der Playa de Palma rund um den Balneario 1 gilt als niederländische Hochburg. Wie auch rund um den Ballermann wird dort seit Wochen teils exzessiv am Strand und auf der Promenade gefeiert. /ck