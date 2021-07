Es ist Hochsommer auf Mallorca. Die Insel durchlebt derzeit wohl die heißesten Tage des Jahres. In dieser Woche steigen die Temperaturen wieder an und können sogar die 40-Grad-Marke knacken. Wolken sind Mangelware.

Die neue Woche ist am Montag noch vergleichsweise mild gestartet. Am Nachmittag werden Höchstwerte von 34 Grad in Santa María del Camí erreicht. An den Küsten liegen die Temperaturen knapp über der 30-Grad-Marke. Am Meer weht der Wind auch etwas böiger. Große Abkühlung verspricht der Sprung ins Wasser nicht. Die Wassertemperaturen an der Playa de Palma und der Playa de Muro liegen laut spanischem Wetterdienst Aemet bei 26 Grad.

Die Hitze sorgt weiterhin für eine sehr hohe Waldbrandgefahr:

Wer ein Foto vom Sonnenuntergang machen will, sollte das Handy um 21.15 Uhr bereithalten. Es folgt eine Tropennacht. Die Tiefstwerte sinken nicht unter 20 Grad. Am Dienstag geht es erst einmal unverändert weiter. Wieder scheint die Sonne durchgehend. Die Höchsttemperaturen bleiben bei 34 Grad in der Inselmitte, an den Küsten wieder ein bis zwei Grad weniger.

Am Mittwoch startet der Aufwärtstrend. Aemet hat bereits für die Inselmitte und den Norden die Warnstufe Gelb ausgegeben. Von 12 bis 19 Uhr drohen bis zu 37 Grad. Im Süden um Palma de Mallorca bleibt es bei 32 Grad wesentlich angenehmer. Die Sonne scheint inselweit ohne Unterbrechung.

So richtig heiß wird es ab Donnerstag. Dann gleicht die Insel eher einem Ofen. Eine Hitzewarnung dürfte zeitnah folgen, wahrscheinlich sogar die Warnstufe Orange. Für Inca prognostiziert Aemet 39 Grad, für Pollença 37 Grad. In Palma de Mallorca (34 Grad) und Cala Ratjada (32 Grad) soll es erneut kühler werden. Am Sonnenschein ändert sich nichts.

Wenn nicht schon am Donnerstag, dann wird am Freitag die 40-Grad-Marke geknackt. Die Spitzenwerte werden in Pollença und Inca erreicht. Ein kleiner Hoffnungsschimmer: Am Samstag wird es zwar noch einmal heiß, ab Sonntag sollen die Temperaturen aber deutlich fallen. /rp