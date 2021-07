Die Polizei hat, wie erst jetzt bekannt wurde, am Sonntag (18.7.) in Palma de Mallorca zwei Männer festgenommen, die Urlauber in einem Hotel in Alcúdia bestohlen haben sollen. Zudem haben die Beamten einen dritten Mann abgeführt, der das Diebesgut gekauft hat.

Wie aus einer Pressemitteilung der Policía Nacional hervorgeht, hatten die Diebe aus nicht bekannten Gründen einen Schlüssel, mit dem sich alle Zimmer in dem Hotel öffnen ließen. Während die Urlauber schliefen, nahmen die Männer alle Wertsachen an sich, darunter Bargeld, Kreditkarten, Schmuck und Elektronikgeräte.

Mit den gestohlenen Geldkarten wollten die Diebe Tabak kaufen. Das scheiterte aber daran, dass sie den PIN nicht kannten. Als eine Polizeistreife durch Palmas Stadtviertel Son Gotleu zog, verhielten sich die Männer auffällig und versuchten, vor den Polizisten zu fliehen. Die Beamten nahmen sie sowie einen Hehler fest. Gegen einen der Diebe lag bereits ein Haftbefehl vor. /rp