Der Wettergott legt noch einmal Kohlen in dem sommerlichen Glutofen nach. Auf Mallorca wird in den kommenden Tagen der Höhepunkt der Hitzewelle erreicht. Laut spanischem Wetterdienst Aemet könnten es in Inca am Samstag (24.7.) 42 Grad werden. Der Süden um Palma de Mallorca sowie die Küstengebiete bleiben von der ganz großen Hitze hingegen etwas verschont.

Bereits am Mittwoch gelten in der Inselmitte und im Norden die Warnstufe Gelb. Von 12 bis 19 Uhr erhitzt sich die Luft dort bis auf 37 Grad. In Palma de Mallorca und Cala Ratjada liegen die Höchstwerte bei 32 Grad. Am strahlendblauen Himmel ändert sich im Tagesverlauf nichts. An der Küste weht immerhin der Wind etwas böiger. Bei 28 Grad Wassertemperatur an der Playa de Palma gleicht das Meer eher einem Schwimmbad.

Der ausbleibende Regen sorgt gepaart mit der Hitze für eine extreme Waldbrandgefahr in einigen Gebieten:

Nach dem Sonnenuntergang um 21.13 Uhr bleibt es schwül. In Palma de Mallorca hält sich die warme Luft und die Tiefstwerte liegen bei 23 Grad. Auch die restliche Insel kann sich auf eine Tropennacht einstellen, weniger als 21 Grad werden es nicht.

Um 6.38 Uhr geht die Sonne wieder auf. Auch am Donnerstag zieht sie ungestört ihren Kreis. Diesmal gilt - erneut ab 12 Uhr - In der Inselmitte die Warnstufe Orange. 39 Grad sind möglich An den Küsten, außer im Osten, gilt die Warnstufe Gelb. Dort sind bis zu 37 Grad drin. Nachts bleibt die Lage unverändert.

Die Wettervorhersage für Freitag fällt kurz aus: Es bleibt konstant. Es gelten die gleichen Warnstufen wie am Donnerstag. Wolken tauchen am Himmel nicht wirklich auf. Für den Samstag hat Aemet noch keine Wetterwarnungen rausgegeben. Es droht jedoch die Warnstufe Rot. Diese gilt gewöhnlich ab 42 Grad. So heiß soll es in Inca werden. Beim Blick auf die Wetterkarte klingt ein Ausflug in den Süden ratsam. Für Palma de Mallorca prognostiziert Aemet "nur" 35 Grad, in Andratx gar nur 33 Grad.

Am Sonntag ist es mit der großen Hitze wieder vorbei. Laut Aemet stürzen die Temperaturen in der Inselmitte um bis zu zehn Grad. /rp