Ein Eis bekommen Sie auf der Insel an jeder Ecke. Aber wo kann man authentisch mallorquinisch schlecken? Zum Beispiel wie die beiden Mädchen auf unserer Titelseite, die hausgemachtes Eis aus kleinen Gläsern löffeln? Antworten liefert die Titelgeschichte dieser Woche: Kollegin Sophie Mono und Chefredakteur Ciro Krauthausen spannen einen weiten Bogen, von den Schneehäusern in der Tramuntana über die Desserts der Adligen bis hin zu den Lieblings-Eisdielen der Einheimischen. Oder wissen Sie beispielsweise schon, was "kalte Milch" ist? Das Probieren der Insel-Sorten lässt sich dann bestens verbinden mit der Lektüre der neuen Mallorca Zeitung, sei es als gedruckte Ausgabe oder als praktisches E-Paper auf dem Tablet oder Smartphone.

MZ frei Haus: Hier geht's zum E-Paper der neuen Ausgabe

Das Thema Corona wirft wieder lange Schatten auf Mallorca. Die Lage und die Aussichten fassen Ciro Krauthausen, Johannes Krayer und Sophie Mono zusammen. Dazu gehören eine Einschätzung der Inzidenz und der Auslastung des Gesundheitssystems, eine Zusammenfassung der neuen Restriktionen, ein Blick ins Bergdorf Deià, wo man den nächtlichen Feiern nicht beikommt, sowie auch ein Bericht über die steuerlichen Folgen des Lockdowns, Stichwort 183-Tage-Regel. Die Lage kommentiert MZ-Vize Frank Feldmeier im Leitartikel der Woche: "Als ob wir keine Erfahrung mit Corona hätten".

Weitere aktuelle Themen: ein Interview mit der Podemos-Politikerin Mae de la Concha über die Rolle der Protestpartei in der balearischen Linksregierung. Eine Zusammenfassung der Debatte um ein provisorisches Zentrum zur Unterbringung von Bootsflüchtlingen. Und ein Hintergrundbericht zu Änderungen im Müllsystem in den Gemeinden Campos und Llucmajor.

Aus deutscher Perspektive besonders interessant ist die Analyse unseres Madrider Korrespondenten Thilo Schäfer über das neue Gesetz in Spanien zur Vergangenheitsbewältigung, das jetzt auf den Weg gebracht wurde. Den Opfern von Bürgerkrieg und Franco-Regime soll späte Gerechtigkeit widerfahren. Das betrifft die monumentale Gedenkstätte Valle de los Caídos genauso wie die Suche nach sterblichen Überresten oder die bislang erlaubte Verherrlichung des Regimes im rechten Lager.

Im Sport läuft unterdessen der Countdown für die neue Fußball-Saison, und bei Real Mallorca wird der neue Kader zusammengestellt, der den Klassenerhalt in der Primera División garantieren soll. Die Personalien fasst Sportredakteur Ralf Petzold zusammen. Das Thema Olympia behandeln wir historisch und erzählen von einer Irrfahrt einer Gruppe von 600 Inselsportlern im Jahr 1936. Sie wollten bei alternativen Spielen in Barcelona teilnehmen, just als der Spanische Bürgerkrieg ausbrach.

Kollege Petzold hat auch mal in der ehemaligen Großdisco Dhraa in der Nähe von S'Illot vorbeigeschaut. Ein deutscher Unternehmer hat das Areal erworben. Was ist von dem einstigen Glamour geblieben? Was für die Zukunft geplant?

Über eine Dienstreise auf die Nachbarinsel Menorca freute sich unterdessen Kulturredakteurin Brigitte Rohm. Sie besuchte auf der Illa del Rei das neue Zentrum der weltweit tätigen Galerie Hauser & Wirth und kam genauso beeindruckt wie voller Impressionen zurück. Neben dieser Reportage finden Sie im Kulturteil Empfehlungen für das Atlàntida Mallorca Film Fest, das eine Woche lang beste Kino-Unterhaltung bietet.

Noch mehr Freizeit-Tipps: Die Cabrera-Ausflüge sind wieder am Start, ein dritter Anbieter legt jetzt in Palma statt in Colònia de Sant Jordi ab. Gleichzeitig wurde das Besucher-Limit für den Nationalpark verschärft. Was das in der Praxis bedeutet, erklärt Frank Feldmeier.

Weitere Informationen für Mallorca-Besucher und -Pendler hält Kollegin Simone Werner bereit. Gewohnt detailliert beschreibt sie die Regeln und Tarife, zu denen Hunde im Flieger mitgenommen werden dürfen, und gibt einen Überblick, welche Möglichkeiten der Gepäckaufbewahrung es in Palma gibt. So viel sei verraten: Am Flughafen selbst können Sie lange suchen... Und Tom Gebhardt erklärt diese Woche auf unserer Sprachseite spanische Vokabeln für Strandbesucher.

Zu guter Letzt noch ein kulinarischer Dreiklang. Gastro-Expertin Martina Zender ist in einem neuen Lokal in Port d'Andratx eingekehrt: Das Latitud39 ist das Schwesterlokal des Sumailla - und überzeugte unsere Autorin nicht nur mit dem Blick aufs Meer. Sterne-Koch Marc Fosh erklärt, wie man ein Ceviche zubereitet ("Das perfekte Sommeressen"). Und Barbara Pohle stellt nuancenreichen Schafs- und Ziegenkäse vor, beziehungsweise deren artgerecht gehaltenen Erzeuger auf einer Finca bei Sant Llorenç. /ff

