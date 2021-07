Ein deutscher Polizist, der im Rahmen des internationalen Programms "European Police Stations" mit Kollegen der spanischen Nationalpolizei an der Playa de Palma auf Streife geht, war gleich bei einem seiner ersten Einsätze an der Festnahme eines deutschen Urlaubers beteiligt, der seine Partnerin geschlagen haben soll.

Wie erst jetzt bekannt wurde, waren die Beamten am Samstag (17.7.) gegen 5 Uhr morgens in ein Hotel in Arenal gerufen worden. An der Rezeption stand eine 29-jährige deutsche Frau, die sehr nervös war und Druckstellen an den Armen aufwies. Sie erklärte dem deutschen Beamten, dass sie in ihrem Zimmer einen Streit mit ihrem Partner gehabt habe. Er sei sehr aggressiv geworden, habe sie an den Armen gepackt und mehrfach auf sie eingeschlagen. Sie habe es schließlich geschafft, zu entkommen und an der Rezeption um Hilfe zu bitten.

Der deutsche Polizist beruhigte das Opfer, fungierte als Dolmetscher und erklärte seinen spanischen Kollegen, was passiert war. Schließlich gingen die Beamten auf das Zimmer und nahmen den Mann wegen Verdachts auf geschlechtsspezifische Gewalt fest.

Das Projekt "European Police Stations" ist eine Initiative der Europäischen Union, bei der Beamte aus verschiedenen Ländern während der Sommermonate in Urlaubsgegenden, die von ihren Landsleuten besucht werden, ihre Arbeit verrichten. Sie sollen Straftaten verhindern, Ansprechpartner für Urlauber sein und zwischen ihnen und den spanischen Kollegen übersetzen und vermitteln.