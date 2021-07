Ein 52-jähriger Deutscher ist bei einem Wanderunfall in der Serra de Tramuntana auf Mallorca ums Leben gekommen. Laut Informationen des "Diario de Mallorca" handelt es sich bei dem Verunglückten um den Fußballtrainer von Santa Catalina Atlético, einer Amateurmannschaft aus Palma. Der Mann sei im Verein sehr beliebt gewesen und habe sich voll und ganz seiner Aufgabe dort gewidmet. Vor allem die Nachwuchsmannschaften hätten ihm am Herzen gelegen. Am Sonntag füllten sich denn auch die sozialen Netzwerke mit Trauerbekundungen über den Tod des 52-Jährigen, der als sehr erfahrener Wanderer galt.

Er habe sich in der Serra de Tramuntana bestens ausgekannt, schreibt das "Diario de Mallorca". Gefunden wurde die Leiche des Mannes am Samstag (24.7.) in der Gegend der Serra dels Teixos im Gemeindegebiet Escorca.

Die Guardia Civil, die für die Suche verantwortlich war, geht davon aus, dass der Deutsche während seiner Wanderung aus einer Höhe von etwa zehn Metern abgestürzt ist. Der Wanderer war alleine unterwegs. Er war am Freitag zu seiner Exkursion aufgebrochen. Als er anders als vereinbart mittags nicht nach Hause zum Mittagessen zurückkehrte, verständigte die Frau des Opfers am frühen Abend die Polizei.

Die Einsatzkräfte der auf Bergrettung spezialisieren Einheit Greim der Guardia Civil suchten am Freitagabend und Samstagmorgen in der Gegend nach dem Vermissten, als sie ihn gegen 9.30 Uhr in einer schwer zugänglichen Zone nahe des Stausees Gorg Blau entdeckten. Der Mann war zu dem Zeitpunkt bereits mehrere Stunden tot. /jk