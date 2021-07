Die Hitzewelle ist vorbei, es kühlt wieder etwas ab auf Mallorca. Wobei das relativ ist: Es bleibt sommerlich warm, und die Regenwahrscheinlichkeit ist gering.

Für Montag (26.7.) sagt der spanische Wetterdienst Aemet leicht fallende Temperaturen und das eine oder andere Wolkenintervall voraus. Kleinere, kurze Schauer im Süden der Insel sind nicht ausgeschlossen. Der Wind weht aus Nordosten. Die Tiefsttemperaturen liegen im Schnitt bei 20 Grad, in der Serra de Tramuntana bei Lluc können es auch 17 Grad sein. Spitzenreiter bei den Höchstwerten ist Palma mit 31 Grad, gefolgt etwa von Sa Pobla und Felanitx, wo es bis zu 29 Grad werden könnten.

In der Nacht auf Dienstag fallen die Temperaturen leicht, mit Tiefsttemperaturen um die 19 Grad, dafür wird es tagsüber bei geringer Bewölkung wieder etwa einen Grad wärmer. Es weht eine leicht Brise aus unterschiedlichen Richtungen. Weitere leichte Temperatursteigerungen werden für Mittwoch und Donnerstag erwartet, wobei die 33 Grad wohl nicht überschritten werden.

Und so bleibt es dann auch: Für das Ende der Woche sieht Aemet spanienweit eine stabile Hochdrucklage ohne größere Änderungen vor. Es bleibe "trocken und stabil", so der Wetterdienst.

Die Wassertemperaturen an der Playa de Palma liegen bis Mittwoch bei etwa 26 Grad, an der Playa de Muro bei 27 Grad und in Port de Sóller bei 25 Grad.