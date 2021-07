Ein 21-jähriger Spanier hat sich am Dienstag (27.7.) der Nationalpolizei auf Mallorca gestellt. Er gab zu, einen 29-jährigen Marokkaner sechs Tage zuvor krankenhausreif geschlagen zu haben.

Zu dem Vorfall war es in der Nacht auf Mittwoch (21.7.) auf einem Parkplatz nahe einer Bar in dem Küstenort Cales de Mallorca gekommen. Wie erste Ermittlungen ergaben, waren die beiden jungen Männer bereits im Vorhinein - vermutlich wegen einer Frau - in Streit miteinander geraten. Daraufhin soll der Spanier dem Marokkaner aufgelauert und ihn von hinten angegriffen haben, heißt es von Seiten der Nationalpolizei in Manacor. Zunächst streckte er sein Opfer mit einem schweren Schlag zu Boden, dann soll er auf den Kopf eingetreten haben. Im Anschluss flüchtete der Angreifer und ließ den Mann schwer verletzt zurück. Zeugen beobachteten den Vorfall und riefen den Notarzt. Auch knapp eine Woche später liegt der Verletzte noch immer auf der Intensivstation, seine Verletzungen beschreibt die Nationalpolizei als "extrem ernst".

Aufgrund der Zeugenaussagen konnte der Angreifer schnell identifiziert werden, tauchte jedoch einige Tage unter. Gemeinsam mit seinem Anwalt erschien er am Dienstag (27.7.) auf dem Polizeirevier. Die Beamten nahmen den jungen Mann fest, er wird nun dem Haftrichter vorgeführt. /somo