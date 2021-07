Die Serie an Überfällen und Diebstählen von Luxusuhren auf Mallorca reißt nicht ab. Schauplatz war jetzt erneut der unter wohlhabenden Deutschen beliebte Hafenort Port d'Andratx. Nach zwei separaten Überfällen sind dort in den vergangenen Tagen insgesamt vier mutmaßliche Rolex-Diebe festgenommen worden.

Überfall mit dem Auto

Wie erst jetzt bekannt wurde, hatte die Guardia Civil bereits am Samstag (24.7.) einen 37-jährigen Spanier festgenommen, der am Freitagabend nach einem womöglich absichtlich herbeigeführten Verkehrsstreit einem Autofahrer eine etwa 20.000 Euro teure Uhr entrissen haben soll.

Der bestohlene Autofahrer war laut der Schilderung der Guardia Civil auf der Straße nach Port d'Andratx unterwegs, als ihn der 37-Jährige mutmaßlich mit seinem Wagen zu bedrängen begann und ihn dazu zwang, am Seitenstreifen anzuhalten. Der Angreifer soll dann wortlos auf den Autofahrer eingeschlagen und eingetreten und ihm die Uhr entrissen haben. Danach flüchtete er.

Eine zufällig vorbeikommende Patrouille der Ortspolizei von Andratx eilte dem Opfer zur Hilfe und konnte die Kennzeichen des Wagens und die Beschreibung des Wagens aufnehmen. Dank dieser Informationen vermochte die Guardia Civil von Calvià, wo das Opfer Anzeige erstattete, den Wagen zu lokalisieren und den mutmaßlichen Angreifer festzunehmen.

Angriff auf dem Motorrad

Der zweite Überfall ereignete sich am Dienstag (27.7.) gegen 22.30 Uhr, ebenfalls in Port d'Andratx. Ein Urlauber hatte in Begleitung seiner Frau und einer weiteren Freundin gerade eingeparkt, als er beim Aussteigen von zwei Männern auf einem Motorrad niedergerissen wurde. Der Urlauber konnte sich zunächst befreien, die Frauen schrien um Hilfe. Die vermummten Angreifer fuhren ihr Opfer erneut mit dem Motorrad an und entrissen ihm schließlich eine Uhr im Wert von 35.000 Euro. Der Urlauber trug Schürfwunden an Arm, Bein und im Gesicht davon.

Die Festnahme der mutmaßlichen Angreifer erfolgte dann in einem Hotel an der Playa de Palma. Laut einer Pressemitteilung der Nationalpolizei, trafen die Beamten sie dort gerade dabei an, wie sie das Kennzeichen des Motorrads mit einem anderen gefälschten austauschten. Der dritte Festgenommene trug indes die Uhr des Urlaubers am Handgelenk. Bei den mutmaßlichen Angreifern handelt es sich um drei Italiener im Alter von 19, 26 und 42 Jahren.

Die sogenannten Rolex-Banden sind seit Jahren auf Mallorca und Ibiza tätig. Wie bei dem zweiten hier geschilderten Fall handelt es sich bei den Dieben oft um Italiener, die verschiedentlich der Camorra zugerechnet werden.