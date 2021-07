Eine Gruppe junger Männer hat in der Nacht auf Montag (26.7.) einen betrunkenen Urlauber misshandelt. Die Peiniger taten so, als würden sie ihre Notdurft auf dem Schlafenden verrichten. Ob es nur bei den Gesten blieb, ist nicht bekannt.

Ein Anwohner filmte die Gruppe dabei, griff jedoch nicht ein. Seinen Aussagen zufolge handelte es sich bei den Männern "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" um Spanier. Der Urlauber hatte sich betrunken auf eine Bank an einem Kreisverkehr in der britischen Urlauberhochburg Magaluf gelegt. Wie auf den verschwommenen Aufnahmen zu erahnen, hatten die fünf Angreifer den Mann gegen 2 Uhr durchsucht und dabei wohl seine Wertsachen an sich genommen.

Danach zogen sie sich die Hosen aus und taten so, als würden sie auf den Schlafenden urinieren und ihren Darm entleeren. Dabei filmten sie sich selbst mit dem Handy.

Wie Anwohner berichten, ist es in der gleichen Nacht zu Schäden an mehreren geparkten Autos in der Zone gekommen. Dafür verantwortlich war womöglich die gleiche Gruppe. Erst kürzlich hatte ein Zusammenschluss von Nachtclub-Betreibern aus Magaluf auf eine Jugendbande aus Palma hingewiesen, die in der Briten-Hochburg nach Schließung von Bars und Clubs offenbar Überfälle verübt und randaliert. /rp